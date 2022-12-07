Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Индии заинтересовались адаптациями российских сериалов

7 декабря
2022 год

Новости кино >>
7 декабря 2022
По итогам крупнейшего южноазиатского рынка контента Film Bazaar, где российскими фильмами, сериалами и анимацией интересовались представители Индии, а также Южной Кореи, Бангладеш, Непала и других стран, наиболее популярным запросом со стороны индийских байеров стала покупка прав на адаптацию проектов, сообщает пресс-служба компании «Роскино», которая организовывала на Film Bazaar российское представительство.

В Индии заинтересовались адаптациями российских сериалов
фото: сериал "Закрыть гештальт"

«Рынок Film Bazaar стал первым большим шагом на пути к масштабному исследованию региона. Интерес к российским проектам на рынке был высоким, при этом есть явный тренд именно на покупку форматов – в Индии собственная мощная киноиндустрия, они очень ценят и любят своих актеров, и индийские режиссеры и продюсеры готовы делать ремейки российских кинопроектов, с участием своих звезд, у которых многомиллионная армия поклонников в стране. Таким образом, продажа прав на адаптацию может стать наиболее эффективным выходом на индийский рынок для российской киноиндустрии», – отмечает генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто.

«Плюс Студия» провела встречи с представителями компаний из Индии, Бангладеш и Южной Кореи. По словам представителей компании, байеры из Индии, в основном, заинтересованы в приобретении прав на форматы фильмов и телесериалов, среди которых проекты «Закрыть гештальт» и «Беспринципные». Корейские дистрибьюторы готовы рассмотреть ready-made телесериалы и художественные фильмы, в том числе фэнтези-фильм «Этерна: Часть первая». Также дистрибьюторская компания из Бангладеш рассматривает каталог сериалов компании для покупки ТВ-прав.

У онлайн-кинотеатр KION байеров привлекли такие проекты как «Почка», «Сергий против нечисти», «Обоюдное согласие», а также семейная комедия «Иван Семёнов: школьный переполох». В компания «Баббл Студиос» отметили интерес международных представителей для дистрибуции и возможности копродуции к фильму «Гром. Трудное детство».

Компания «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», представившая на Film Bazaar второй сезон сериала «Отпуск» телеканала ТНТ, отметила, что многие продюсеры, режиссеры, руководители производства из Индии и других стран были заинтересованы в продолжении диалога по копродукции. Представители ГПМ РТВ подчеркнули, что основные жанры, в которых работает телеканал ТНТ – приключения и комедия - на текущий момент набирают обороты и в Индии.

Анимационная студия Platoshka представила на Film Bazaar развивающий музыкальный анимационный сериал для детей «Цветняшки». Представитель компании рассказал, что к сериалу есть интерес от Amazon Prime India, корейского дистрибьютора и местного оператора телевидения в отелях. Ранее cтудия Platoshka заключила контракт с одной из самых передовых анимационных студий Азии – индийской Toonz Media Group на дистрибуцию мультсериала «Цветняшки» на языке хинди на каналах в Youtube.

Киностудия «Союзмультфильм» провела встречи с представителями крупнейших дистрибьюторских фирм и продюсерских компаний из Индии, Кореи, Непала, Израиля и других стран. Наибольший интерес вызвал анимационный полнометражный фильм «Чинк: Хвостатый детектив», а также анимационные сериалы «Приключения Пети и Волка» и «Тайны медовой долины». Red Carpet Studio провела встречи с представителями Индии, Южной Кореи и Узбекистана по детскому сериалу «Космический доктор Кот». Проектом интересовались как закупщики на онлайн-платформы и телеканалы, так и дистрибьюторы.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   8.12.2022 - 00:37
Индусы конечно наснимают, танцевать будут все, при чем в любом жанре. Почему именно сейчас проснулся интерес к россии, или все наоборот было. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Киноиндустрия
фильмы
БеспринципныеБеспринципные-2Беспринципные-3Гром. Трудное детствоЗакрыть гештальтИван Семёнов: Школьный переполохКосмический доктор КотОбоюдное согласиеОтпуск-2ПочкаПриключения Пети и ВолкаСергий против нечистиТайна медовой долиныЧинк: Хвостатый детективЭтерна. Часть первая

анонс

Скорбим

Ян Новицкий
7 декабря ушёл из жизни актёр Ян Новицкий.
Борис Калягин
5 декабря ушёл из жизни журналист Борис Калягин.
Юрий Дубровин
4 декабря ушёл из жизни актёр Юрий Дубровин.

День рождения >>

Лев Борисов
Юра Борисов
Светлана Брюханова
Елена Валюшкина
Марина Голуб
Анна Исайкина
Артём Михалков
Евгений Стеблов
Алиса Фрейндлих
Ким Бэсингер
Дэвид Каррадайн
Доминик Монахэн
Анна-София Робб
Йен Сомерхалдер
Максимилиан Шелл
Маттиас Шонартс
все родившиеся 8 декабря >>

Афиша кино >>

Капитан Фантастик
драма, социальная драма
США, 2016
Рядом
Россия, 2022
Быстрый словарик любви
драма, мелодрама
Германия, Франция, 2022
Другая
триллер, фильм ужасов
США, 2021
На тебе сошелся клином белый свет
драма
Россия, 2022
Помнить
драма, триллер
Южная Корея, 2022
Призрачно-белый
драма, исторический фильм, притча
Германия, Израиль, Россия, 2022
Приключения Тедди
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2022
Балабанов. Колокольня. Реквием
биография
Россия, 2022
Бегущие за волной
драма
Австралия, 2022
Большой золотой слиток
комедия, фэнтези
США, 2022
Дон Жуан
драма, комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram