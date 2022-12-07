В Индии заинтересовались адаптациями российских сериалов

По итогам крупнейшего южноазиатского рынка контента Film Bazaar, где российскими фильмами, сериалами и анимацией интересовались представители Индии, а также Южной Кореи, Бангладеш, Непала и других стран, наиболее популярным запросом со стороны индийских байеров стала покупка прав на адаптацию проектов, сообщает пресс-служба компании «Роскино», которая организовывала на Film Bazaar российское представительство.
фото: сериал "Закрыть гештальт"
«Рынок Film Bazaar стал первым большим шагом на пути к масштабному исследованию региона. Интерес к российским проектам на рынке был высоким, при этом есть явный тренд именно на покупку форматов – в Индии собственная мощная киноиндустрия, они очень ценят и любят своих актеров, и индийские режиссеры и продюсеры готовы делать ремейки российских кинопроектов, с участием своих звезд, у которых многомиллионная армия поклонников в стране. Таким образом, продажа прав на адаптацию может стать наиболее эффективным выходом на индийский рынок для российской киноиндустрии», – отмечает генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто.
«Плюс Студия» провела встречи с представителями компаний из Индии, Бангладеш и Южной Кореи. По словам представителей компании, байеры из Индии, в основном, заинтересованы в приобретении прав на форматы фильмов и телесериалов, среди которых проекты «Закрыть гештальт» и «Беспринципные». Корейские дистрибьюторы готовы рассмотреть ready-made телесериалы и художественные фильмы, в том числе фэнтези-фильм «Этерна: Часть первая». Также дистрибьюторская компания из Бангладеш рассматривает каталог сериалов компании для покупки ТВ-прав.
Компания «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», представившая на Film Bazaar второй сезон сериала «Отпуск» телеканала ТНТ, отметила, что многие продюсеры, режиссеры, руководители производства из Индии и других стран были заинтересованы в продолжении диалога по копродукции. Представители ГПМ РТВ подчеркнули, что основные жанры, в которых работает телеканал ТНТ – приключения и комедия - на текущий момент набирают обороты и в Индии.
Анимационная студия Platoshka представила на Film Bazaar развивающий музыкальный анимационный сериал для детей «Цветняшки». Представитель компании рассказал, что к сериалу есть интерес от Amazon Prime India, корейского дистрибьютора и местного оператора телевидения в отелях. Ранее cтудия Platoshka заключила контракт с одной из самых передовых анимационных студий Азии – индийской Toonz Media Group на дистрибуцию мультсериала «Цветняшки» на языке хинди на каналах в Youtube.
Киностудия «Союзмультфильм» провела встречи с представителями крупнейших дистрибьюторских фирм и продюсерских компаний из Индии, Кореи, Непала, Израиля и других стран. Наибольший интерес вызвал анимационный полнометражный фильм «Чинк: Хвостатый детектив», а также анимационные сериалы «Приключения Пети и Волка» и «Тайны медовой долины». Red Carpet Studio провела встречи с представителями Индии, Южной Кореи и Узбекистана по детскому сериалу «Космический доктор Кот». Проектом интересовались как закупщики на онлайн-платформы и телеканалы, так и дистрибьюторы.
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