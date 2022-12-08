Рестлинг и летающая крепость в первом трейлере «Боевого отряда «Полный провал»

Манга «Боевой отряд «Полный провал
», написанная и проиллюстрированная в 2021 году Нэги Харубой
(«Пять невест
»), получит экранизацию.
Возникшая из ниоткуда гигантская летучая крепость положила начало продолжительной борьбе между человечеством и практически бессмертные монстрами. Обладающие регенеративными способностями захватчики все-таки потерпели поражение от местных героев – Хранителей Дракона. С тех пор вот уже 13 лет каждое воскресенье выжившие пришельцы отправляют на бой с рейнджерами по одному бойцу — и эти шоу транслируются на потеху человеческой публике. Один из вражеских пехотинцев решает сломить сопротивление изнутри: проникнуть в организацию Хранителей Дракона под видом землянина и захватить «божественный артефакт» – единственное оружие, способное убить представителей его расы.
Режиссером проекта заявлен Кэйити Сато
(«Тигр и кролик
», «Драгон квест: Приключения Дая
»). Более подробной информации о съемочной группе, актерском составе и дате выхода придется подождать, как и лучших времён.
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