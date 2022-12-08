«Папины дочки» вернутся к зрителям спустя десять лет

«Папины дочки» вернутся на СТС спустя десять лет, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала СТС
За производство новых эпизодов отвечает Start, а режиссерское кресло снова займет Александр Жигалкин. Кто из полюбившихся героев появится на экране, зрителям расскажут позже. Съемки запланированы на ближайшее будущее, а премьера на канале — на следующий год.
Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. История про психотерапевта и его дочерей четырежды получала ТЭФИ, а за последние три года на каналах «СТС Медиа» собрала 1,2 млрд просмотров. Вселенная «Папиных дочек» включает пять книг, две компьютерные игры и одну немецкую адаптацию «Полный дом дочек».
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