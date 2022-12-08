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«Папины дочки» вернутся к зрителям спустя десять лет

8 декабря
2022 год

Новости кино >>
8 декабря 2022

«Папины дочки» вернутся на СТС спустя десять лет, сообщает пресс-служба телеканала.

«Папины дочки» вернутся к зрителям спустя десять лет
фото: пресс-служба телеканала СТС

За производство новых эпизодов отвечает Start, а режиссерское кресло снова займет Александр Жигалкин. Кто из полюбившихся героев появится на экране, зрителям расскажут позже. Съемки запланированы на ближайшее будущее, а премьера на канале — на следующий год.

Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. История про психотерапевта и его дочерей четырежды получала ТЭФИ, а за последние три года на каналах «СТС Медиа» собрала 1,2 млрд просмотров. Вселенная «Папиных дочек» включает пять книг, две компьютерные игры и одну немецкую адаптацию «Полный дом дочек».

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За время съемок художники использовали 1000 костюмов, 300 пар обуви и создали 100 декораций, включая квартиру Васнецовых. В сериале снялись 20 приглашенных звезд, включая Андрея Малахова, Игоря Верника, Сосо Павлиашвили, Влада Лисовца, Татьяну Буланову, Тимати и группу «Корни».
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«Папины дочки» вернутся к зрителям спустя десять лет фотографии
«Папины дочки» вернутся к зрителям спустя десять лет фотографии
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