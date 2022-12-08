«Воскресшие» Егора Баранова откроют Второй «Хоррор Фест»

«Воскресшие» Егора Баранова откроют Второй международный кинофестиваль фильмов ужасов «Хоррор Фест». Согласно пресс-службе смотра, он пройдет с 15 по 18 декабря в московском кинотеатре «Пять Звезд на Павелецкой» под эгидой киноканала «Настоящее Страшное Телевидение» и медиахолдинга «Цифровое Телевидение», при поддержке программы «Индустрия кино» и Кино-Театр.Ру.
фото: пресс-служба фестиваля
История «Воскресших» происходит в мрачном будущем, где Ватикан открыл тайну воскрешения людей. Священник обнаруживает заговор, стоящий за воскрешениями, и их возможную связь с серией убийств. По словам программного директора «Хоррор Феста» Егора Москвитина, «голливудский дебют режиссера Егора Баранова станет большим событием. Во-первых, из-за чувствительной темы: перед нами хроника недалекого будущего, в котором Ватикан нашел способ воскрешения мертвых – но только тех мертвых, кто был католиком и не грешил при жизни. И это то ли религиозное чудо, то ли научное открытие меняет ход истории. Во-вторых, известный своей динамичной режиссурой Баранов обогащает стилистику "скринлайфа". А в-третьих, хай-концепт в сюжете и изыски в съемке никак не мешают главному – человеческой истории о сломанной семье, пережившей страшное горе».
Специальным мероприятием закрытия станет показ сериала «Антология русского хоррора: Красный состав», премьера которого состоится в 2023 году эксклюзивно на more.tv. Это серия короткометражных анимационных фильмов по мотивам произведений русских, советских и современных российских авторов, созданных разными режиссерами в разных анимационных техниках. Авторами проекта выступили Алёша Климов и Юрий Степанов.
На «Хоррор Фесте» будет показано три из шести серий проекта. Это «Дочь крысолова» Джима Брайсона и Адама Джеффкоута по произведению Александра Грина, чье действие происходит в Петрограде 1920 года. Дочь крысолова Нина и молодой писатель Антон оказываются в доме, захваченном крысами-монстрами, планирующими собственную революцию. Объединившись с крысоловом, молодые люди пытаются остановить крысиное восстание. События «Семьи вурдалака» Сэма Чоу по произведению Алексея Толстого разворачиваются в XVIII веке, когда дипломат из Франции Маркиз д'Юрфе следует в Россию через Сербию. По дороге он попадает в сильную метель и находит кров у крестьянина Георгия. И здесь он очень скоро понимает, что рассказы про вурдалаков – не просто крестьянские легенды. Действие «Гробовщика» Сергея Кибуса по мотивам одноименного рассказа Александра Пушкина происходит в XIX веке. Молодой могильщик Адриан женится на дочери гробовщика и наследует его бизнес. Он всегда соблюдает два правила: уважать мертвых и радоваться жизни. Но ранняя смерть жены заставляет его нарушить второе – Адриан полностью посвящает себя работе, чтобы обеспечить будущее дочерей.
«В программе "Хоррор Феста" представлены фильмы из Мексики, Испании, США, Канады, но мы очень рады, что фильмом открытия стал именно проект отечественных кинематографистов. Качество российского кино растет год от года, ведь у нас очень много талантливых режиссеров, актеров, продюсеров. И мы уверены, что со временем российский кинематограф станет мировым брендом, определенным "знаком качества", и популярность его выйдет далеко за пределы нашей страны. Собственно, это уже происходит – ведь как раз специальным событием закрытия фестиваля станет показ трех эпизодов анимационного сериала "Антология русского хоррора: Красный состав", созданного международной командой, в которую вошли в том числе и наши соотечественники», – говорит генеральный продюсер «Хоррор Феста» Иван Кудрявцев.
В рамках фестиваля 16 декабря состоится конференция «Лаборатория саспенса», посвященная жанровому и остросюжетному кино. Это площадка для поиска и поддержки новых авторских проектов российских кинематографистов, обмена опытом в «зрительских» жанрах – от детектива и триллера до экшена и авантюрного кино. Миссия мероприятия – содействовать развитию дебютного жанрового кино, вдохновлять начинающих кинематографистов и опытных продюсеров на смелые совместные творческие эксперименты.
Программа включает питчинг проектов жанровых фильмов молодых кинематографистов со всей России, а также индустриальный мозговой штурм «7 шагов к прорыву в остросюжетных дебютах». Прием заявок на питчинг проходит на сайте проекта. Заявки рассматривает экспертная комиссия, в состав которой вошли: заместитель генерального директора, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев, генеральный директор киностудии «ВГИК-Дебют» Фёдор Попов, продюсер Иван Капитонов и генеральный продюсер продюсерского центра «Мувистарт» Дмитрий Якунин. Победитель будет награжден памятной статуэткой. Также лучшие авторы продолжат работу над своими проектами под кураторством киностудий и продюсеров и в 2023 году представят их российским телеканалам и платформам.
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