В Кении завершилась африканская часть съемок «Лихорадки» с Любовью Константиновой и Евгением Воловенко

Российская группа провела 15 смен в африканской саванне и на улицах Найроби, где были отсняты самые масштабные и яркие сцены, отражающие местный колорит. Специально для этого этапа съемок консультант-переводчик обучал российских актеров говорить на языке суахили. Около 120 жителей племени Масаи принимали участие в съемках в качестве артистов массовых сцен и даже исполняли народные песни. Съемочная группа высоко оценила актерские способности приглашенных участников кенийских эпизодов – они очень артистично и непосредственно вели себя в кадре. Национальные африканские наряды были сшиты из уникальных ярких тканей, найденных художниками по костюмам в Узбекистане, и привезены в Кению из России. Во время экспедиции на африканский континент съемочную команду в составе 64 человек сопровождал шеф кенийской полиции и восемь охранников.
«Лихорадка» представляет собой шпионскую историю об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из развивающихся стран Африки. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев. К ней присоединяются местный врач-инфекционист и российский гениальный ученый в области вирусологии, которые работают над производством необходимой вакцины. Но международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Героям придется не только бороться за свое дело, отчаянно спасая тысячи жизней, но еще и вычислять «крота», проникшего в их ряды.
В настоящее время съемки сериала проходят в тульском областном перинатальном центре. В съемочном процессе задействовано приемное отделение, лаборатория и конференц-зал центра, а группу и актеров консультируют специалисты-медики. Финальный блок съемок пройдет в Москве. Премьера многосерийного фильма «Лихорадка» состоится на телеканале «Россия».
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