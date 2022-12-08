Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Айта» получили главные награды фестиваля «Зимний»

Первый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» объявил имена победителей. Награды в ключевых номинациях получили представители якутского кино. Главный приз смотра жюри присудило Любови Борисовой за фильм «Не хороните меня без Ивана» — драму о дружбе русского художника и автора знаменитой картины «Шаман» Ивана Попова и якута Степана Бересекова, страдавшего от летаргического сна.
фото: К/ф «Не хороните меня без Ивана»
Среди режиссеров лучшим стал якутский постановщик Степан Бурнашев, работавший над детективной драмой «Айта». Иннокентий Луковцев, исполнивший в картине ведущую роль, получил награду как лучший актер. «Айта», основанная на реальных событиях, рассказывает о всепоглощающей родительской любви, разрушительной силе толпы и о том, как мало в нашей жизни сейчас играют факты.
фото: К/ф «Айта»
Приза за лучшую женскую роль удостоилась Анна Слю, сыгравшая в ленте Ивана И. Твердовского «Наводнение» по мотивам повестей Евгения Замятина «Наводнение» и «Север». За лучший сценарий наградили Тамару Бочарову, Артема Темникова и Марию Ануфриеву, которые написали «Доктора». Сергей Пускепалис воплотил в ленте образ Доктора Христофорова, преодолевающего бюрократические препоны, собственные проблемы и сопротивление юных пациентов. За эту роль жюри отметило артиста специальным призом посмертно.
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