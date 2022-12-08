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Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Айта» получили главные награды фестиваля «Зимний»

8 декабря
2022 год

Новости кино >>
8 декабря 2022
Первый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» объявил имена победителей. Награды в ключевых номинациях получили представители якутского кино. Главный приз смотра жюри присудило Любови Борисовой за фильм «Не хороните меня без Ивана» — драму о дружбе русского художника и автора знаменитой картины «Шаман» Ивана Попова и якута Степана Бересекова, страдавшего от летаргического сна.

Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Айта» получили главные награды фестиваля «Зимний»
фото: К/ф «Не хороните меня без Ивана»

Среди режиссеров лучшим стал якутский постановщик Степан Бурнашев, работавший над детективной драмой «Айта». Иннокентий Луковцев, исполнивший в картине ведущую роль, получил награду как лучший актер. «Айта», основанная на реальных событиях, рассказывает о всепоглощающей родительской любви, разрушительной силе толпы и о том, как мало в нашей жизни сейчас играют факты.

Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Айта» получили главные награды фестиваля «Зимний»
фото: К/ф «Айта»

Приза за лучшую женскую роль удостоилась Анна Слю, сыгравшая в ленте Ивана И. Твердовского «Наводнение» по мотивам повестей Евгения Замятина «Наводнение» и «Север». За лучший сценарий наградили Тамару Бочарову, Артема Темникова и Марию Ануфриеву, которые написали «Доктора». Сергей Пускепалис воплотил в ленте образ Доктора Христофорова, преодолевающего бюрократические препоны, собственные проблемы и сопротивление юных пациентов. За эту роль жюри отметило артиста специальным призом посмертно.

Диплом жюри с формулировкой «за искренность» вручили Ольге Симоновой, сыгравшей в хорроре Игоря Волошина «Медея». За лучшее визуальное решение жюри наградило фильм Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале» о взаимоотношениях России и Кавказа в XIX веке.

Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Айта» получили главные награды фестиваля «Зимний»
фото: К/ф «Доктор»

В основном конкурсе киносмотра также участвовали драма Тамары Дондурей «Рядом» о переживании смерти близкого человека, «Волны» Михаила Брашинского с Викторией Толстогановой и Владиславом Абашиным, «Меньшее зло» Виктора Шамирова об отношениях супружеской пары, давно потерявшей страсть, с Алексеем Розиным, Виктором Добронравовым и Полиной Агуреевой в главных ролях, а также «Клипмейкеры» Григория Константинопольского.
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Любовь Борисова (II)Тамара БочароваСтепан БурнашевИгорь ВолошинИннокентий ЛуковцевСергей ПускепалисОльга Симонова (II)Анна СлюИван Твердовский (II)Артём ТемниковАлексей Федорченко
фильмы
АйтаБольшие змеи Улли-КалеДокторМедеяНаводнениеНе хороните меня без Ивана

фотографии >>
Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Айта» получили главные награды фестиваля «Зимний» фотографии
Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Айта» получили главные награды фестиваля «Зимний» фотографии
Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Айта» получили главные награды фестиваля «Зимний» фотографии
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