В Санкт-Петербурге состоится показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы»

Киноклуб Киноафиши при содействии Start и «Нашего радио» 12 декабря, за день до официальной онлайн-премьеры, покажет в Санкт-Петербурге на большом экране первый эпизод второго сезона «Вампиров средней полосы
». Об этом сообщается на сайте
Киноафиши.
Читатели Кино-Театр.Ру
могут получить последние 20 билетов на сеанс. Для этого надо зарегистрироваться на странице клуба
. Показ состоится одновременно с премьерой в Москве.
На этот раз события сериала развернутся летом. Смоленские вампиры во главе с дедом Славой примут в семью девочку Милу, ставшую свидетельницей загадочных убийств. Героев также ждет встреча со следователем и знакомство с новым Хранителем.
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Смотреть онлайн: возвращение «Вампиров средней полосы», сиквел «Достать ножи» и «Мажор в Сочи»
Юрий Стоянов
, Ольга Медынич
, Артём Ткаченко
и Дмитрий Лысенков
вернутся к своим ролям, а компанию им составят Лукерья Ильяшенко
, Анастасия Стежко
и Ева Смирнова
.
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