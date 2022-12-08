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В Санкт-Петербурге состоится показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы»

8 декабря
2022 год

Новости кино >>
8 декабря 2022

Киноклуб Киноафиши при содействии Start и «Нашего радио» 12 декабря, за день до официальной онлайн-премьеры, покажет в Санкт-Петербурге на большом экране первый эпизод второго сезона «Вампиров средней полосы». Об этом сообщается на сайте Киноафиши.

В Санкт-Петербурге состоится показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы»
фото: kinoafisha.info

Читатели Кино-Театр.Ру могут получить последние 20 билетов на сеанс. Для этого надо зарегистрироваться на странице клуба. Показ состоится одновременно с премьерой в Москве.

На этот раз события сериала развернутся летом. Смоленские вампиры во главе с дедом Славой примут в семью девочку Милу, ставшую свидетельницей загадочных убийств. Героев также ждет встреча со следователем и знакомство с новым Хранителем.

Читать Смотреть онлайн: возвращение «Вампиров средней полосы», сиквел «Достать ножи» и «Мажор в Сочи»

Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Артём Ткаченко и Дмитрий Лысенков вернутся к своим ролям, а компанию им составят Лукерья Ильяшенко, Анастасия Стежко и Ева Смирнова.
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