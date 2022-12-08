В Санкт-Петербурге состоится показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы»

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Он был ведущим 15 лет

Ивана Урганта отстранили от участия в церемонии «Золотой граммофон»

Роберт Дауни-младший рассказал, что отец дал ему попробовать наркотики в 6 лет

После этого актёр долгое время боролся с наркотической зависимостью