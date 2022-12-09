В сети состоялась премьера короткометражки Алины Насибуллиной «Он придёт» с Ингеборгой Дапкунайте

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Обзор сериалов Правда и вымысел в корейских сериалах Погружаемся в корейское общество через дорамы вместе с «Кинеко»

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Новости кино Юлия Пересильд станет молодой Ягой в спин-оффе «Последнего богатыря» В прокат фильм «Первый богатырь» планируется выпустить 1 января 2025 года

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Спутник телезрителя «Волна»: Геологи предупреждали 6 декабря, 17:10, TV1000 Action

Лайфстайл «Это разрушило мою карьеру»: Шэрон Стоун о волонтёрской деятельности в фонде по борьбе со СПИДом Актриса призналась, что во время работы с фондом получала многочисленные угрозы