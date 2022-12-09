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В сети состоялась премьера короткометражки Алины Насибуллиной «Он придёт» с Ингеборгой Дапкунайте

9 декабря
2022 год

Новости кино >>
9 декабря 2022
На платформе «Кинопоиск» и Youtube-канале «Искусство кино» состоялась премьера игровой короткометражной картины Алины Насибуллиной «Он придёт» с Ингеборгой Дапкунайте, Яной Гладких и Юлией Джулай. Согласно пресс-службе фильме, в нем также также заняты Дина Губайдуллина, Тасо Плетнер, Дарья Ворохобко, Мария Тухарь, Анастасия Великородная, Марина Калецкая и Алиса Кретова.



Для своей дебютной работы в качестве режиссера актриса Алина Насибуллина выбрала Евангельскую притчу о десяти девах, которые ждали жениха. В своем фильме автор задействовала молодых актрис из «Мастерской Брусникина» — театра, частью которого является сама. Международная премьера ленты состоялась на самом старом и престижном европейском кинофестивале короткометражного кино в Оберхаузене в 2019 году. С тех пор она успела поучаствовать в ряде конкурсных программ, в том числе Made In Russia на фестивале Shnit и goEast. Дистрибуцией фильма занимается независимое агентство Vostok.

Картина рассказывает историю о десяти девушках, ожидающих прибытия поезда, который задерживается на неопределенное время. Мы наблюдаем за ними со стороны, и они догадываются об этом, рассказывают нам свои истории и продолжают ждать. Каждой обязательно нужно сесть именно в этот поезд по особой причине, только неизвестно, придет он или нет, и будут ли они готовы в тот самый заветный момент.

В сети состоялась премьера короткометражки Алины Насибуллиной «Он придёт» с Ингеборгой Дапкунайте

Алина Насибуллина «очень рада, что наконец "Он придёт" сможет увидеть каждый. Это мой первый фильм, и я очень честно, без лишних иллюзий на свой счет относилась к данной работе. Мы много репетировали с актрисами, искали язык. Я пытались добиться того, чтобы все было гармоничным и единым и очень благодарна каждому в команде за то, что были со мной от начала и до конца. Надеюсь, что я всегда буду столь же трепетно относится к своей работе, тем более, что впереди очень важный для меня дебютный полнометражный фильм с загадочным названием "Шурале", в переводе с татарского — Леший».

После успешного режиссерского дебюта Насибуллина сняла в 2022-м вторую короткометражку «Объекты в зеркале», а в настоящий момент работает над полнометражной игровой картиной «Шурале», вдохновленной мифами и сказаниями татарского и башкирского фольклора. Фильм повествует о загадочном исчезновении молодого юноши на лесной делянке и сакральной доле его сестры, готовой на все, чтобы отыскать пропавшего брата. Новый полнометражный фильм Алины Насибуллиной продюсирует кинокомпания Mimesis.
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