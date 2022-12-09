В Царском селе завершаются съемки «Царской прививки» с Ириной Пеговой

Институт развития интернета и киностудия «Москино» завершают съемки многосерийного исторического фильма Егора Анашкина «Царская прививка». Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Зрителей ожидает захватывающая история о том, как впервые в истории России была проведена массовая вакцинация, спасшая десятки тысяч жизней. В 1768 году, в разгар жесточайшей эпидемии оспы, погубившей каждого десятого жителя страны, императрица Екатерина II в исполнении Ирины Пеговой принимает решение подать личный пример подданным: вместе со своим наследником, цесаревичем Павлом, она первой прививается от страшной болезни и объявляет вакцинацию обязательной для всех – несмотря на придворные интриги, крестьянские бунты и надвигающуюся войну с Турцией, этот указ должен быть выполнен во чтобы то ни стало, иначе смертельный вирус унесет еще больше жизней.
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