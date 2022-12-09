В Царском селе завершаются съемки «Царской прививки» с Ириной Пеговой

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Обзор сериалов Правда и вымысел в корейских сериалах Погружаемся в корейское общество через дорамы вместе с «Кинеко»

Новости кино Юлия Пересильд станет молодой Ягой в спин-оффе «Последнего богатыря» В прокат фильм «Первый богатырь» планируется выпустить 1 января 2025 года

Лайфстайл Роберт Дауни-младший рассказал, что отец дал ему попробовать наркотики в 6 лет После этого актёр долгое время боролся с наркотической зависимостью

Лайфстайл Ивана Урганта отстранили от участия в церемонии «Золотой граммофон» Он был ведущим 15 лет