«Аркейн» признан лучшей адаптацией видеоигры

Лучшим из лучших был признан Elden Ring. У нового детища культового японского разработчика Хидэтаки Миядзаки и его студии From Software также призы за работу геймдизайнера, визуальный дизайн и ролевую игру. Однако наибольшее количество наград выпало на долю все той же God of War: Ragnarök — игре вручили семь статуэток.
Милый квест про котика Stray отмечен среди инди-игр и дебютных инди-игр. Bayonetta 3 победила в категории «Лучший экшен», а Marvel Snap — в секции мобильных проектов. Genshin Impact назван игрой года самими геймерами.
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