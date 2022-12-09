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«Аркейн» признан лучшей адаптацией видеоигры

9 декабря
2022 год

Новости кино >>
9 декабря 2022
Популярный анимационный сериал «Аркейн» признан лучшей адаптацией видеоигры по версии игрового «Оскара». Имя победителя объявили на церемонии вручения наград The Game Awards 2022, прошедшей 8 декабря.

Кристофер Джадж
фото: youtube.com

Заветную статуэтку за лучшую актерскую игру получил Кристофер Джадж, сыгравший Кратоса в приключенческом боевике God of War: Ragnarök — сиквеле игры 2018-го, которая стала доступна на ПК в этом году. Среди файтингов победил Multiversus с участием популярных персонажей из комиксов DC, «Времени приключений», «Гремлинов», «Рика и Морти», «Игры престолов», «Скуби-ду», «Тома и Джерри», Looney Tunes и других фильмов и сериалов.

Лучшим из лучших был признан Elden Ring. У нового детища культового японского разработчика Хидэтаки Миядзаки и его студии From Software также призы за работу геймдизайнера, визуальный дизайн и ролевую игру. Однако наибольшее количество наград выпало на долю все той же God of War: Ragnarök — игре вручили семь статуэток.



Милый квест про котика Stray отмечен среди инди-игр и дебютных инди-игр. Bayonetta 3 победила в категории «Лучший экшен», а Marvel Snap — в секции мобильных проектов. Genshin Impact назван игрой года самими геймерами.
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№ 2
Princesa_ptichka   9.12.2022 - 16:14
да в целом в этом даже не было смысла сомневаться. адаптация и правда крутая, так что круто, что ребята взяли награду. молодцы! ждем таких же хороших историй еще читать далее>>
№ 1
Дашустик   9.12.2022 - 15:41
Ну даже особых сомнений не было, точно в мире игровых адаптаций в этом году равных этой не было. Хотя лично мне не супер понравилось читать далее>>
Всего сообщений: 2
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