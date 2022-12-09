«Аркейн» признан лучшей адаптацией видеоигры

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Лайфстайл «Это разрушило мою карьеру»: Шэрон Стоун о волонтёрской деятельности в фонде по борьбе со СПИДом Актриса призналась, что во время работы с фондом получала многочисленные угрозы

Новости кино Елизавета Арзамасова возвращается к роли современной «Анны-детектива» Три новых сезона сериала – «Анна и тайна ночи», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов» – выйдут с 13 по 15 декабря на ТВЦ

Лайфстайл Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень» Ей был 71 год

Новости кино Дмитрий Дюжев сыграет Осла в новых «Бременских музыкантах» Также к кастингу проекта «Студии ТРИТЭ» присоединились Ирина Горбачева и Юра Борисов