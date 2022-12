Популярный анимационный сериал « Аркейн » признан лучшей адаптацией видеоигры по версии игрового «Оскара». Имя победителя объявили на церемонии вручения наград The Game Awards 2022, прошедшей 8 декабря.Заветную статуэтку за лучшую актерскую игру получил Кристофер Джадж , сыгравший Кратоса в приключенческом боевике God of War: Ragnarök — сиквеле игры 2018-го, которая стала доступна на ПК в этом году. Среди файтингов победил Multiversus с участием популярных персонажей из комиксов DC, « Времени приключений », « Гремлинов », « Рика и Морти », « Игры престолов », « Скуби-ду », « Тома и Джерри », Looney Tunes и других фильмов и сериалов.Лучшим из лучших был признан Elden Ring. У нового детища культового японского разработчика Хидэтаки Миядзаки и его студии From Software также призы за работу геймдизайнера, визуальный дизайн и ролевую игру. Однако наибольшее количество наград выпало на долю все той же God of War: Ragnarök — игре вручили семь статуэток.Милый квест про котика Stray отмечен среди инди-игр и дебютных инди-игр. Bayonetta 3 победила в категории «Лучший экшен», а Marvel Snap — в секции мобильных проектов. Genshin Impact назван игрой года самими геймерами.