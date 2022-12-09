Кристен Стюарт
возглавит международное жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
«Мы очень рады, что Кристен Стюарт взялась за эту выдающуюся задачу. Она одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения. От Беллы Свон до принцессы Уэльской она дала жизнь вечным персонажам. Молодая, яркая и с внушительным объемом работы за плечами Кристен Стюарт является идеальным мостом между США и Европой», —
прокомментировали назначение актрисы руководители фестиваля Мариетт Риссенбик и Карло Шатриан.
В 2010-м звезда «Сумерек
» посетила Берлинале с независимой лентой Джейка Скотта
«Добро пожаловать к Райли». Спустя семь лет актриса дебютировала в режиссуре короткометражкой «Пойдем поплаваем», а в 2018-м была членом международного жюри Каннского кинофестиваля. Совсем недавно она поразила публику ролью принцессы Дианы в драме Пабло Ларраина
«Спенсер
», получив номинации на «Оскар» и премию «Выбор критиков» за лучшую женскую роль. В настоящий момент работает над своим полнометражным режиссерским дебютом — экранизацией бестселлера Лидии Юкнавич «Хронология воды».
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