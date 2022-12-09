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Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля

9 декабря
2022 год

Новости кино >>
9 декабря 2022
Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля
фото: berlinale.de

«Мы очень рады, что Кристен Стюарт взялась за эту выдающуюся задачу. Она одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения. От Беллы Свон до принцессы Уэльской она дала жизнь вечным персонажам. Молодая, яркая и с внушительным объемом работы за плечами Кристен Стюарт является идеальным мостом между США и Европой», — прокомментировали назначение актрисы руководители фестиваля Мариетт Риссенбик и Карло Шатриан.

В 2010-м звезда «Сумерек» посетила Берлинале с независимой лентой Джейка Скотта «Добро пожаловать к Райли». Спустя семь лет актриса дебютировала в режиссуре короткометражкой «Пойдем поплаваем», а в 2018-м была членом международного жюри Каннского кинофестиваля. Совсем недавно она поразила публику ролью принцессы Дианы в драме Пабло Ларраина «Спенсер», получив номинации на «Оскар» и премию «Выбор критиков» за лучшую женскую роль. В настоящий момент работает над своим полнометражным режиссерским дебютом — экранизацией бестселлера Лидии Юкнавич «Хронология воды».
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№ 2
Princesa_ptichka   9.12.2022 - 16:16
ну вообще актриса действительно разносторонняя и очень талантливая. и кто бы что ни говорил - а делает она свою работу очень круто. молодец! читать далее>>
№ 1
Дашустик   9.12.2022 - 15:48
Кто бы мог подумать, что девочка, которая играла Беллу Свон, теперь будет во главе такого жюри? вообще очень рада за актрису, она молодец! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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