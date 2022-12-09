Майкл Мэдсен, Майкл Рукер и Ким Бэсингер окунутся в мир 90-х в игре Crime Boss: Rockay City

Игра в первую очередь привлекает внушительным актерским составом. Главного героя Трэвиса Бейкера воплотит Майкл Мэдсен, который незадолго до TGA намекал на участие в этом проекте. Компанию ему составят Майкл Рукер, Ким Бэсингер, Дэнни Гловер, Дэнни Трэхо, Дэмион Пуатье и рэпер Ванилла Айс. В качестве шерифа заявлен Чак Норрис. Рукер, Бэсингер и Гловер будут на стороне Мэдсена, а Трэхо выступит главарем противоборствующей банды.
Игрокам предстоит окунуться в эпоху 90-х, которую будет олицетворять некий мегаполис Рокай. Здесь погиб преступный босс, тем самым освободив после себя кресло короля. Им-то и хочет стать Бейкер. Для этого следует набрать команду сообщников, участвовать в ограблениях и захватывать территории противников. Обещаны кооператив до четырех человек и одиночное прохождение.
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