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Майкл Мэдсен, Майкл Рукер и Ким Бэсингер окунутся в мир 90-х в игре Crime Boss: Rockay City

9 декабря
2022 год

Новости кино >>
9 декабря 2022
На церемонии вручения наград The Game Awards 2022 состоялся анонс кооперативного криминального шутера с роглайк-элементами Crime Boss: Rockay City.



Игра в первую очередь привлекает внушительным актерским составом. Главного героя Трэвиса Бейкера воплотит Майкл Мэдсен, который незадолго до TGA намекал на участие в этом проекте. Компанию ему составят Майкл Рукер, Ким Бэсингер, Дэнни Гловер, Дэнни Трэхо, Дэмион Пуатье и рэпер Ванилла Айс. В качестве шерифа заявлен Чак Норрис. Рукер, Бэсингер и Гловер будут на стороне Мэдсена, а Трэхо выступит главарем противоборствующей банды.

Игрокам предстоит окунуться в эпоху 90-х, которую будет олицетворять некий мегаполис Рокай. Здесь погиб преступный босс, тем самым освободив после себя кресло короля. Им-то и хочет стать Бейкер. Для этого следует набрать команду сообщников, участвовать в ограблениях и захватывать территории противников. Обещаны кооператив до четырех человек и одиночное прохождение.

Майкл Мэдсен, Майкл Рукер и Ким Бэсингер окунутся в мир 90-х в игре Crime Boss: Rockay City
фото: 505games.com

За выход игры отвечает издательство 505 Games, а разрабатывается она чешской студией InGame Studios.

Crime Boss: Rockay City появится на свет 28 марта 2023-го в EGS, после чего в течение года релиз состоится на PS5, Xbox Series X и S. Русский язык будет представлен в виде текстового перевода.
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Майкл Мэдсен, Майкл Рукер и Ким Бэсингер окунутся в мир 90-х в игре Crime Boss: Rockay City фотографии
Майкл Мэдсен, Майкл Рукер и Ким Бэсингер окунутся в мир 90-х в игре Crime Boss: Rockay City фотографии
Майкл Мэдсен, Майкл Рукер и Ким Бэсингер окунутся в мир 90-х в игре Crime Boss: Rockay City фотографии
Майкл Мэдсен, Майкл Рукер и Ким Бэсингер окунутся в мир 90-х в игре Crime Boss: Rockay City фотографии
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