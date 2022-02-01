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Кем ты хочешь стать, когда выгоришь: режиссер «Призрака в доспехах» напишет «Короля огненной охоты»

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Новости кино >>
1 февраля 2022
Студия Signal.MD анонсировала аниме-адаптацию фантастического романа «Король огненной охоты» еще в 2020 году, и наконец-то мы дождались свежих новостей.

Кем ты хочешь стать, когда выгоришь: режиссер «Призрака в доспехах» напишет «Короля огненной охоты»

Постановкой проекта займется Дзюндзи Нисимура Ранма ½», «Отныне Мао, король демонов!»), а сценарий напишет Мамору Осии — прославленный создатель аниме-франшизы «Призрак в доспехах» и режиссер «Полиции будущего», «Яйца ангела» и «Авалона».

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В оригинальном романе Риэко Хинаты остатки человечества, пережившие опустошительную Последнюю Войну, ютятся в маленьких коммунах. Всюду, насколько хватает глаз, раскинулся огромный лесной массив. Из-за таинственного патогена человеческий организм воспламеняется даже от малейшего огня. Единственный доступный источник энергии сокрыт в телах пламенных существ, обитающих в лесу. Энергетическая ценность этих существ породила новую профессию — вооруженных серпами огнеловцев. Среди них ходит легенда, что наиболее умелый охотник сможет добыть огонь Странствующей Вспышки – тысячелетней кометы, возвращающейся на Землю.

Кем ты хочешь стать, когда выгоришь: режиссер «Призрака в доспехах» напишет «Короля огненной охоты»

Студия Signal.MD известна благодаря таким тайтлам, как «Красный Марс», «Хорошо, что я не опустил руки», «Слова пузырятся подобно газировке» и «Платиновый предел».

Читать Рецензия на аниме «Слова пузырятся, подобно газировке»

Объявления актерского состава и даты релиза по-прежнему ждут своего часа.
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обсуждение >>
№ 2
Альбина Матросова   1.02.2022 - 10:43
Так закрутили сюжет, что прям ух! Но при этом звучит как что-то прям забойное, нормальный конкурент для вспененной "Атаки Титанов" читать далее>>
№ 1
Юлия Андронова   1.02.2022 - 09:04
На самом деле это даже звучит интересно, хоть аниме я и не люблю. С удовольствием даже готова посмотреть. Может, в будущем зайдет и что-то другое читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Signal.MDАнимацияаниме
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фотографии >>
Кем ты хочешь стать, когда выгоришь: режиссер «Призрака в доспехах» напишет «Короля огненной охоты» фотографии
Кем ты хочешь стать, когда выгоришь: режиссер «Призрака в доспехах» напишет «Короля огненной охоты» фотографии
Кем ты хочешь стать, когда выгоришь: режиссер «Призрака в доспехах» напишет «Короля огненной охоты» фотографии
Кем ты хочешь стать, когда выгоришь: режиссер «Призрака в доспехах» напишет «Короля огненной охоты» фотографии
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анонс

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