Кем ты хочешь стать, когда выгоришь: режиссер «Призрака в доспехах» напишет «Короля огненной охоты»

Студия Signal.MD
анонсировала аниме-адаптацию фантастического романа «Король огненной охоты
» еще в 2020 году, и наконец-то мы дождались свежих новостей.
Постановкой проекта займется Дзюндзи Нисимура
(«Ранма ½
», «Отныне Мао, король демонов!
»), а сценарий напишет Мамору Осии
— прославленный создатель аниме-франшизы «Призрак в доспехах
» и режиссер «Полиции будущего
», «Яйца ангела
» и «Авалона
».
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Вампир и родина едины: рецензия на аниме «Красный Марс»
В оригинальном романе Риэко Хинаты
остатки человечества, пережившие опустошительную Последнюю Войну, ютятся в маленьких коммунах. Всюду, насколько хватает глаз, раскинулся огромный лесной массив. Из-за таинственного патогена человеческий организм воспламеняется даже от малейшего огня. Единственный доступный источник энергии сокрыт в телах пламенных существ, обитающих в лесу. Энергетическая ценность этих существ породила новую профессию — вооруженных серпами огнеловцев. Среди них ходит легенда, что наиболее умелый охотник сможет добыть огонь Странствующей Вспышки – тысячелетней кометы, возвращающейся на Землю.
Студия Signal.MD известна благодаря таким тайтлам, как «Красный Марс
», «Хорошо, что я не опустил руки
», «Слова пузырятся подобно газировке
» и «Платиновый предел
».
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Рецензия на аниме «Слова пузырятся, подобно газировке»
Объявления актерского состава и даты релиза по-прежнему ждут своего часа.
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