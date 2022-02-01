Даня Милохин вспомнит школьные годы в компании Алены Бабенко и Гоши Куценко

Героями сериала станут уездный мэр (Куценко), его безбашенная дочка Катя (Астапова) и обитатели средней школы, куда в целях повышения отцовского рейтинга девушка отправится преподавать географию. Создатели обещают историю отцов и детей на стыке двух поколений — современного и советского. Так, персонажи Милохина и его сверстников будут одеты в стильную школьную форму, специально созданную художниками по костюмам, в то время как образы педагогов и завучей, созданные Антоном Лаврентьевым и Аленой Бабенко, напомнят о советской кинематографической классике.
«Моя мама педагог, и я, конечно, питаюсь воспоминаниями о своей советской школе, которую очень любила. Держу в голове образ своего завуча. На примере моей героини мы покажем эффектное превращение из сухаря и синего чулка в женщину. Мне есть что сказать в этой роли: когда-то я тоже смотрела в зеркало, но не видела своего лица», — рассказывает актриса Алена Бабенко.
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