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Даня Милохин вспомнит школьные годы в компании Алены Бабенко и Гоши Куценко

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Новости кино >>
1 февраля 2022
В Подмосковье стартовали съемки комедийного сериала «Классная Катя», в котором свою первую большую роль исполнит блогер Даня Милохин. Кроме него в актерский состав вошли Валерия Астапова, Гоша Куценко, Алена Бабенко и Антон Лаврентьев, сообщает пресс-служба телеканала СТС, выступающего заказчиком проекта.

Алена Бабенко, Гоша Куценко и Даня Милохин вспомнят школьные годы
фото: Телеканал СТС

Героями сериала станут уездный мэр (Куценко), его безбашенная дочка Катя (Астапова) и обитатели средней школы, куда в целях повышения отцовского рейтинга девушка отправится преподавать географию. Создатели обещают историю отцов и детей на стыке двух поколений — современного и советского. Так, персонажи Милохина и его сверстников будут одеты в стильную школьную форму, специально созданную художниками по костюмам, в то время как образы педагогов и завучей, созданные Антоном Лаврентьевым и Аленой Бабенко, напомнят о советской кинематографической классике.

«Моя мама педагог, и я, конечно, питаюсь воспоминаниями о своей советской школе, которую очень любила. Держу в голове образ своего завуча. На примере моей героини мы покажем эффектное превращение из сухаря и синего чулка в женщину. Мне есть что сказать в этой роли: когда-то я тоже смотрела в зеркало, но не видела своего лица», — рассказывает актриса Алена Бабенко.

Алена Бабенко, Гоша Куценко и Даня Милохин вспомнят школьные годы
фото: Телеканал СТС

Сценаристом и режиссером проекта стала Ольга Френкель, снявшая сериалы «Инсомния» и «#СидЯдома». Участие в съемках приняли Михаил Кремер, Луиза Габриэла Бровина, Маргарита Дьяченкова, Светлана Коновалова, Виктория Клинкова, Егор Заховаев, Вячеслав Щенин, Александр Тютин и другие актеры. Первый день съемок проходил на территории усадьбы Середниково, куда по сюжету старшеклассники отправились по просьбе мэра. Далее группа переедет в Ногинск, где школу главных героев сыграют сразу два учебных заведения: гимназия 1908 года в стиле модерн и педагогический вуз, также расположенный в дореволюционном здании.
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ИнсомнияСидЯдома

фотографии >>
Алена Бабенко, Гоша Куценко и Даня Милохин вспомнят школьные годы
Алена Бабенко, Гоша Куценко и Даня Милохин вспомнят школьные годы
Алена Бабенко, Гоша Куценко и Даня Милохин вспомнят школьные годы
Алена Бабенко, Гоша Куценко и Даня Милохин вспомнят школьные годы
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