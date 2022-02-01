Часть той силы, что вечно хочет зла: трейлер фильма Михаила Локшина «Воланд»

В сети появился трейлер фэнтези-драмы «Воланд
» — новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Режиссёром проекта выступил Михаил Локшин
(«Серебряные коньки
»).
Москва 30-х годов. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
Главные роли в фильме сыграли Август Диль
, Евгений Цыганов
, Юлия Снигирь
, Юрий Колокольников
, Леонид Ярмольник
, Александр Яценко
, Алексей Гуськов
, Алексей Розин
, Данил Стеклов
, Игорь Верник
, Полина Ауг
, Дмитрий Лысенков
, Аркадий Коваль
, Яна Сексте
и другие.
Премьера ленты «Воланд
» состоится 1 января 2023 года.
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