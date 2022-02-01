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Часть той силы, что вечно хочет зла: трейлер фильма Михаила Локшина «Воланд»

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Новости кино >>
1 февраля 2022
В сети появился трейлер фэнтези-драмы «Воланд» — новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Режиссёром проекта выступил Михаил ЛокшинСеребряные коньки»).


Москва 30-х годов. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Часть той силы, что вечно хочет зла: трейлер фильма Михаила Локшина «Воланд»

Главные роли в фильме сыграли Август Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Аркадий Коваль, Яна Сексте и другие.

Премьера ленты «Воланд» состоится 1 января 2023 года.
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№ 1
уит   1.02.2022 - 16:23
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Часть той силы, что вечно хочет зла: трейлер фильма Михаила Локшина «Воланд» фотографии
Часть той силы, что вечно хочет зла: трейлер фильма Михаила Локшина «Воланд» фотографии
Часть той силы, что вечно хочет зла: трейлер фильма Михаила Локшина «Воланд» фотографии
Часть той силы, что вечно хочет зла: трейлер фильма Михаила Локшина «Воланд» фотографии
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