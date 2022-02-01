«Крым наш», «Ноль целых» и еще восемь проектов стали победителями конкурса «Ленфильм-дебют»

Сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-дебют» подвела итоги всероссийского конкурса дебютантов. Авторы прошедших итоговый отбор десяти проектов пройдут полугодовое обучение у ведущих специалистов индустрии и получат возможность доработать свои заявки до уровня готовых к производству сценариев, сообщает пресс-служба продюсерского центра Potential, выступающего одним из организаторов.
фото: Сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-Дебют»
Лучшими были признаны проекты «Ноль целых» Марии Барсуковой, «Теплица» Вероники Горбушиной, «В глубину» Никиты Грушина, «Тишина» Натальи Калашниковой, «Сиделка» Юлии Калининой, «Крым наш» Владимира и Елены Копцевых, «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко, «Северная станция» Сергея Овечко, «У подножья гор» Дениса Спиридонова и «Покорность» Игоря Цоя.
«Процесс отбора был очень непростой, поскольку проекты, вошедшие в шорт-лист, были по-настоящему яркими и сильными. Споры жюри были жаркими, и, к сожалению, мы не смогли взять все проекты, которые бы хотелось. Но в итоге мы действительно выбрали лучших из лучших – и, уверена, что и участникам, и мастерам, и кураторам предстоят невероятно интересные полгода жизни», – комментирует руководитель лаборатории Наталья Дрозд. «В представленных сценариях собран весь спектр тем, волнующих сейчас почти каждого мыслящего, обеспокоенного человека. В лаборатории у этих тем, я надеюсь, появится возможность оформиться в точные, ясные, выразительные, визуально изобретательные тексты, которые мы будем готовы показать сначала профессионалам, а затем, возможно, и зрителям уже в виде фильмов. Я жду увлекательного, яркого и взаимно обогащающего нас приключения», – добавляет один из кураторов лаборатории продюсер Анна Гудкова.
Осенью 2022 года состоится финальный питчинг, где с итоговыми проектами ознакомятся представители Министерства культуры, фондов поддержки кино и онлайн-платформ, а также фестивальные отборщики и ведущие российские продюсеры.
Лаборатория «Ленфильм-дебют» впервые организована киностудией «Ленфильм» и продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ осенью 2021 года. Инициатором и руководителем выступает основатель Forest Film и продюсер кинокомпании СТВ Наталья Дрозд, на чьем счету такие картины, как «Купе номер 6», «Сердце мира», «Аритмия» и другие. Цель лаборатории – повысить количество и качественный уровень отечественных кинодебютов, а также помочь интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст.
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