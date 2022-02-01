Лора Дерн и Бенедикт Камбербэтч отправятся в будущее, где нет сна

Действие картины развернется в недалеком будущем, когда человечество изобрело таблетку, избавившую его от необходимости спать и вместе с тем лишившую способности фантазировать, общаться, любить и горевать об утратах. Дерн и Камберберчу предстоит сыграть тех, кто стоял у истоков этого нового мира, а 16-летнему Ноа Джупу исполнить роль их сына, который вместе с другими представителями молодого поколения решит вернуть себе свои мечты.
За визуальную часть фильма будут отвечать художник-постановщик Элис Бэбидж и оператор Адам Аркпоу, ранее уже работавшие с Курзелем. Когда и где начнутся съемки, пока неизвестно.
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