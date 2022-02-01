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Лора Дерн и Бенедикт Камбербэтч отправятся в будущее, где нет сна

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Новости кино >>
1 февраля 2022
Лора Дерн, Бенедикт Камбербэтч и юная звезда «Тихого места» Ноа Джуп сыграют главные роли в новом проекте австралийского режиссера Джастина Курзеля, снявшего «Подлинную историю банды Келли», «Макбет» с Майклом Фассбендером и грядущий триллер «Нитрам» с Калебом Лэндри Джонсом. Оригинальное название фильма — «Утро», пишет Deadline.

Лора Дерн и Бенедикт Камбербэтч сыграют главные роли в сай-фае Джастина Курзеля «Утро»
фото: Getty Images, Sipa

Действие картины развернется в недалеком будущем, когда человечество изобрело таблетку, избавившую его от необходимости спать и вместе с тем лишившую способности фантазировать, общаться, любить и горевать об утратах. Дерн и Камберберчу предстоит сыграть тех, кто стоял у истоков этого нового мира, а 16-летнему Ноа Джупу исполнить роль их сына, который вместе с другими представителями молодого поколения решит вернуть себе свои мечты.

За визуальную часть фильма будут отвечать художник-постановщик Элис Бэбидж и оператор Адам Аркпоу, ранее уже работавшие с Курзелем. Когда и где начнутся съемки, пока неизвестно.
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МакбетНитрамПодлинная история банды КеллиТихое место

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