Сирша Ронан сбежит из шумного Лондона на дикие Оркнейские острова

Роман был написан в 2016 году и, принеся автору премии Уэйнрайта за лучшую книгу о природе и британского Пен-клуба за лучшую автобиографию, впоследствии был переведен на 15 языков. Только в Великобритании было продано свыше 110 000 экземпляров. Благодаря ней Ронан станет героиней истории о побеге из шумного Лондона на заливные луга Оркнейских островов в Шотландии. Только что вышедшая из реабилитационного центра после городских опытов с алкоголем и наркотиками девушка возвращается на овцеводческую ферму, где прошло ее детство, и на фоне прекрасной дикой природы обретает новую жизнь.
Съемки пройдут на северо-востоке Шотландии, там, где и разворачивались события романа. Адаптацией сценария занималась сама Липтроп совместно с режиссером предстоящего фильма.
обсуждение >>