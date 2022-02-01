Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сирша Ронан сбежит из шумного Лондона на дикие Оркнейские острова

1 февраля
2022 год
февраль 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
1 февраля 2022
Американская актриса и обладательница «Золотого глобуса» за работу над фильмом «Леди Бёрд» Сирша Ронан получила главную роль в экранизации бестселлера Эми Липтрот «Выгон». Режиссером выступит Нора Финшелдт, снявшая «Непрощенную» с Сандрой Буллок, сообщает Hollywood Reporter.

Сирша Ронан сбежит из шумного Лондона на дикие Оркнейские острова
фото: Ansa

Роман был написан в 2016 году и, принеся автору премии Уэйнрайта за лучшую книгу о природе и британского Пен-клуба за лучшую автобиографию, впоследствии был переведен на 15 языков. Только в Великобритании было продано свыше 110 000 экземпляров. Благодаря ней Ронан станет героиней истории о побеге из шумного Лондона на заливные луга Оркнейских островов в Шотландии. Только что вышедшая из реабилитационного центра после городских опытов с алкоголем и наркотиками девушка возвращается на овцеводческую ферму, где прошло ее детство, и на фоне прекрасной дикой природы обретает новую жизнь.

Съемки пройдут на северо-востоке Шотландии, там, где и разворачивались события романа. Адаптацией сценария занималась сама Липтроп совместно с режиссером предстоящего фильма.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Сандра БуллокСирша Ронан
фильмы
Леди БёрдНепрощённая

анонс

Скорбим

Виктор Мережко
30 января ушёл из жизни сценарист, режиссёр Виктор Мережко.
Леонид Куравлёв
30 января ушёл из жизни актёр Леонид Куравлёв.
Майя Бузинова
30 января ушла из жизни режиссёр-мультипликатор Майя Бузинова.

День рождения >>

Юрий Аскаров
Наталья Гущина
Михаил Долгинин
Эра Зиганшина
Лев Лещенко
Екатерина Максимова
Пётр Савин
Евгения Свиридова
Наталья Унгард
Кларк Гейбл
Роберт Гонера
Терри Джонс
Брайан Краузе
Ежи Маталовский
Шерилин Фенн
Майкл Си Холл
все родившиеся 1 февраля >>

Афиша кино >>

Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
Самый пьяный округ в мире
драма, криминальный фильм
США, 2012
Маленький воин
комедия, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2021
Паранормальные
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Дания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 2021
Непослушник
комедия
Россия, 2022
Фантазии для взрослых
комедия
Франция, 2021
Параллельные матери
драма
Испания, 2021
Другое имя
драма, социальная драма, триллер
Болгария, Россия, 2022
Хинтерленд: город грехов
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Люксембург, 2021
День слепого Валентина
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Падение луны
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Канада, Китай, США, 2022
Прыгучая братва
детский фильм, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram