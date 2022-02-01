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Детектив-одиночка завязывает драку в эксклюзивном отрывке фильма «Хинтерленд: город грехов»

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Новости кино >>
1 февраля 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент детективного триллера «Хинтерленд: город грехов» режиссёра Штефана Руцовицки («Фальшивомонетчики»). В нём главный герой устраивает драку в купальне.


На город обрушивается серия загадочных жестоких убийств, которые расследует суровый детектив-одиночка Петер Перг. Следуя за мистически неуловимым серийным убийцей, он узнает в жертвах своих бывших сослуживцев. Кто этот безумец и какие демоны им движут?

Детектив-одиночка завязывает драку в эксклюзивном отрывке фильма «Хинтерленд: город грехов»

Ведущие роли в картине сыграли Муратан Муслу, Макс фон дер Грёбен, Лив Лиза Фрис, Марк Лимпач, Маттиас Швайгхёфер, Маргарет Тизель, Аарон Фриш, Стипе Эрцег и другие.

В российский прокат фильм «Хинтерленд: город грехов» выйдет 3 февраля.
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персоны
Макс фон дер ГрёбенЛив Лиза ФрисМаттиас Швайгхёфер
фильмы
Хинтерленд: город грехов

фотографии >>
Детектив-одиночка завязывает драку в эксклюзивном отрывке фильма «Хинтерленд: город грехов» фотографии
Детектив-одиночка завязывает драку в эксклюзивном отрывке фильма «Хинтерленд: город грехов» фотографии
Детектив-одиночка завязывает драку в эксклюзивном отрывке фильма «Хинтерленд: город грехов» фотографии
Детектив-одиночка завязывает драку в эксклюзивном отрывке фильма «Хинтерленд: город грехов» фотографии
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