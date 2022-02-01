Детектив-одиночка завязывает драку в эксклюзивном отрывке фильма «Хинтерленд: город грехов»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент детективного триллера «Хинтерленд: город грехов
» режиссёра Штефана Руцовицки («Фальшивомонетчики
»). В нём главный герой устраивает драку в купальне.
На город обрушивается серия загадочных жестоких убийств, которые расследует суровый детектив-одиночка Петер Перг. Следуя за мистически неуловимым серийным убийцей, он узнает в жертвах своих бывших сослуживцев. Кто этот безумец и какие демоны им движут?
Ведущие роли в картине сыграли Муратан Муслу
, Макс фон дер Грёбен
, Лив Лиза Фрис
, Марк Лимпач
, Маттиас Швайгхёфер
, Маргарет Тизель
, Аарон Фриш
, Стипе Эрцег
и другие.
В российский прокат фильм «Хинтерленд: город грехов
» выйдет 3 февраля.
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