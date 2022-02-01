Детектив-одиночка завязывает драку в эксклюзивном отрывке фильма «Хинтерленд: город грехов»

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Сирша Ронан сбежит из шумного Лондона на дикие Оркнейские острова

Лора Дерн и Бенедикт Камбербэтч отправятся в будущее, где нет сна

1 февраля

«Крым наш», «Ноль целых» и еще восемь проектов стали победителями конкурса «Ленфильм-дебют»

Авторы пройдут полугодовое обучение в лаборатории и доработают свои заявки до готовых к производству сценариев