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«Атака титанов» выиграла главный приз на церемонии Anime Awards 2022

10 февраля
2022 год

Новости кино >>
10 февраля 2022
Шестая церемония награждения Anime Awards на портале Crunchyroll подошла к концу. Критики, блогеры, сэйю и рядовые отаку дотошно выбирали лучших из лучших в мире японской мультипликации за 2021 год. Приз за «Лучшее аниме года» уволокла первая часть финального сезона «Атаки титанов» от студии Mappa.

«Атака титанов» выиграла главный приз на церемонии Anime Awards 2022

Это далеко не единственная награда для легендарной саги: в копилку сёнэн-сериала попали награды в номинациях «Лучший антагонист» и «Лучший сэйю». Без призов не ушли и другие хиты прошлого года: «Истребитель демонов», «Необычное такси» и, конечно, «Магическая битва».

Полный список номинаций и наград:

Аниме года — «Атака титанов»; финальный сезон, часть 1)
Лучший герой — Бодзи («Рейтинг короля»)
Лучшая героиня — Нобара Кугисаки («Магическая битва»; второй кур)
Лучший протагонист — Одокава («Необычное такси»)
Лучший антагонист — Эрен Йегер («Атака титанов»; финальный сезон, часть 1)
Лучшая боевая сцена — Юдзи Итадори и Аой Тодо против Ханами («Магическая битва»; второй кур)
Лучший режиссерБаку КиноситаНеобычное такси»)
Лучшая анимация — «Истребитель демонов»; арка «Поезд “Бесконечный”»)
Лучший дизайн персонажей — Тадаси Хирамацу («Магическая битва»; второй кур)
Лучший саундтрекЮки Кадзиюра и Го СиинаИстребитель демонов»; арка «Поезд “Бесконечный”»)
Лучший опенингBoku no sensou группы Shinsei KamattechanАтака титанов»; финальный сезон, часть 1), раскдаровка и режиссура : Юитиро Хаяси
Лучший эндинг — Shirogane в исполнении LISA («Истребитель демонов»; арка «Поезд “Бесконечный”»)
Лучший экшн — «Магическая битва» (второй кур)
Лучшая комедия — «У Коми проблемы с общением»
Лучшая драма — «Для тебя, Бессмертный»
Лучшее фэнтези — «О моем перерождении в слизь» (второй сезон)
Лучшая мелодрама — «Хоримия»
Лучший полнометражный фильм — «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”»

«Атака титанов» выиграла главный приз на церемонии Anime Awards 2022

Лучшая работа актера озвучания (на японском языке)Юки Кадзи (Эрен Йегер — «Атака титанов»; финальный сезон, часть 1)
• Лучшая работа актера озвучания (на английском языке) — Дэвид Уолд (Айноскэ Синдо/«АДАМ» — «На скейте в бесконечность»)
Лучшая работа актера озвучания (на немецком языке)Рене Доун-Клод (Сатору Годзо — «Магическая битва»; второй кур)
Лучшая работа актера озвучания (на французском языке)Энзо Ратсито (Тандзиро Камадо — «Истребитель демонов»; арка «Поезд “Бесконечный”»)
Лучшая работа актера озвучания (на португальском языке)Лео Рабело (Сатору Годзо — «Магическая битва»; второй кур)
Лучшая работа актера озвучания (на кастильском языке*)Марсель Наварро (Тандзиро Камадо — «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”»)
Лучшая работа актера озвучания (на испанском языке)Ирвин Дааян (Рэнгоку — «Истребитель демонов»)
Лучшая работа актера озвучания (на русском языке)Ислам Ганджаев (Тандзиро Камадо — «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”»)

Читать Сравните список победителей с нашими фаворитами прошлого года

*Под кастильским подразумевается официальный язык Королевства Испании. На испанском языке изъясняются более полумиллиарда человек, однако даже внутри страны существует несколько отличающихся друг от друга диалектов. В странах Латинской Америки существуют собственные вариации испанского языка, поэтому диалект центральной и северной частей Испании обычно выделяют как кастильский.

«Атака титанов» выиграла главный приз на церемонии Anime Awards 2022

P. S. Про большинство лауреатов мы писали: читайте обзор «Необычного такси», гид по «Атаке титанов» и разбор феномена «Истребителя демонов», а также краткую характеристику «Магической битвы» и выдержку по «Рейтингу короля».
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«Атака титанов» выиграла главный приз на церемонии Anime Awards 2022 фотографии
«Атака титанов» выиграла главный приз на церемонии Anime Awards 2022 фотографии
«Атака титанов» выиграла главный приз на церемонии Anime Awards 2022 фотографии
«Атака титанов» выиграла главный приз на церемонии Anime Awards 2022 фотографии
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