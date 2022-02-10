«Атака титанов» выиграла главный приз на церемонии Anime Awards 2022

Шестая церемония награждения Anime Awards
на портале Crunchyroll подошла к концу. Критики, блогеры, сэйю и рядовые отаку дотошно выбирали лучших из лучших в мире японской мультипликации за 2021 год. Приз за «Лучшее аниме года» уволокла первая часть финального сезона «Атаки титанов
» от студии Mappa
.
Это далеко не единственная награда для легендарной саги: в копилку сёнэн-сериала попали награды в номинациях «Лучший антагонист» и «Лучший сэйю». Без призов не ушли и другие хиты прошлого года: «Истребитель демонов
», «Необычное такси
» и, конечно, «Магическая битва
».
Полный список номинаций и наград:
• Аниме года
— «Атака титанов
»; финальный сезон, часть 1)
• Лучший герой
— Бодзи («Рейтинг короля
»)
• Лучшая героиня
— Нобара Кугисаки («Магическая битва
»; второй кур)
• Лучший протагонист
— Одокава («Необычное такси
»)
• Лучший антагонист
— Эрен Йегер («Атака титанов
»; финальный сезон, часть 1)
• Лучшая боевая сцена
— Юдзи Итадори и Аой Тодо против Ханами («Магическая битва
»; второй кур)
• Лучший режиссер
— Баку Киносита
(«Необычное такси
»)
• Лучшая анимация
— «Истребитель демонов
»; арка «Поезд “Бесконечный”»)
• Лучший дизайн персонажей
— Тадаси Хирамацу («Магическая битва»; второй кур)
• Лучший саундтрек
— Юки Кадзиюра
и Го Сиина
(«Истребитель демонов
»; арка «Поезд “Бесконечный”»)
• Лучший опенинг
— Boku no sensou
группы Shinsei Kamattechan
(«Атака титано
в»; финальный сезон, часть 1), раскдаровка и режиссура : Юитиро Хаяси
• Лучший эндинг
— Shirogane в исполнении LISA («Истребитель демонов
»; арка «Поезд “Бесконечный”»)
• Лучший экшн
— «Магическая битва
» (второй кур)
• Лучшая комедия
— «У Коми проблемы с общением
»
• Лучшая драма
— «Для тебя, Бессмертный
»
• Лучшее фэнтези
— «О моем перерождении в слизь
» (второй сезон)
• Лучшая мелодрама
— «Хоримия
»
• Лучший полнометражный фильм
— «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”
»
• Лучшая работа актера озвучания (на японском языке)
— Юки Кадзи
(Эрен Йегер — «Атака титанов
»; финальный сезон, часть 1)
• Лучшая работа актера озвучания (на английском языке) — Дэвид Уол
д (Айноскэ Синдо/«АДАМ» — «На скейте в бесконечность
»)
• Лучшая работа актера озвучания (на немецком языке)
— Рене Доун-Клод
(Сатору Годзо — «Магическая битва
»; второй кур)
• Лучшая работа актера озвучания (на французском языке)
— Энзо Ратсито
(Тандзиро Камадо — «Истребитель демонов
»; арка «Поезд “Бесконечный”»)
• Лучшая работа актера озвучания (на португальском языке)
— Лео Рабело
(Сатору Годзо — «Магическая битва
»; второй кур)
• Лучшая работа актера озвучания (на кастильском языке*)
— Марсель Наварро
(Тандзиро Камадо — «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”
»)
• Лучшая работа актера озвучания (на испанском языке)
— Ирвин Дааян
(Рэнгоку — «Истребитель демонов
»)
• Лучшая работа актера озвучания (на русском языке)
— Ислам Ганджаев
(Тандзиро Камадо — «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”
»)
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Сравните список победителей с нашими фаворитами прошлого года
*Под кастильским подразумевается официальный язык Королевства Испании. На испанском языке изъясняются более полумиллиарда человек, однако даже внутри страны существует несколько отличающихся друг от друга диалектов. В странах Латинской Америки существуют собственные вариации испанского языка, поэтому диалект центральной и северной частей Испании обычно выделяют как кастильский.
P. S. Про большинство лауреатов мы писали: читайте обзор
«Необычного такси», гид
по «Атаке титанов» и разбор феномена
«Истребителя демонов», а также краткую характеристику
«Магической битвы» и выдержку
по «Рейтингу короля».
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