Неделя ирландской культуры пройдет с 17 по 27 марта в пяти российских городах

анонс

Мировая премьера второго фильма ученика Сокурова пройдет на Берлинском кинофестивале

«Брат во всем» Александра Золотухина выйдет в прокат 3 марта

В прокате с 17 февраля

Зак Эфрон отбивается от волков в эксклюзивном фрагменте фильма «Жажда золота»

Премьера сериала HBO «Полиция Токио» состоится 8 апреля в онлайн-кинотеатре more.tv

Энсел Элгорд и Кэн Ватанабэ познакомятся с миром японской мафии

10 февраля

«Атака титанов» выиграла главный приз на церемонии Anime Awards 2022

Но никто не ушел обиженным (кроме «Приоритета чудо-яйца»)