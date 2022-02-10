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Неделя ирландской культуры пройдет с 17 по 27 марта в пяти российских городах

10 февраля
2022 год

Новости кино >>
10 февраля 2022
Неделя ирландской культуры откроется празднованием Дня святого Патрика в киноцентре «Октябрь» и будет проходить проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге с 17 по 27 марта. Центральным событием станет юбилейный XV Ирландский кинофестиваль, сообщают организаторы.

Неделя ирландской культуры пройдет с 17 по 27 марта в пяти российских городах

«Все эти 15 лет мы с особой тщательностью отбираем фильмы в программу. И в этом году снова покажем свежие ирландские новинки, вернемся к лучшим короткометражкам, удивим научной фантастикой и, конечно, вновь вместе будем смеяться над великолепными черными комедиями и плакать над сильными драмами», – делится планами директор фестиваля Анна Грязнова.

Фильмом открытия станет синефильская черная комедия Филипа Доэрти «Побег в Ирландию» с отсылками к фильмам Кустурицы, братьев Коэнов и Феллини. В программе и полнометражные новинки ирландского кино, и лучшее короткометражки за все 15 лет существования смотра.

Кроме кино гостей Недели Ирландии ждет и большая театральная программа. Так, в Театре Образцова покажут спектакль «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта в постановке Екатерины Образцовой и проведут лекции театрального критика Ники Пархомовской по ирландской драматургии. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна представит спектакли «Череп из Коннемары» и «Сиротливый запад» по МакДонаху, Мастерская Петра Фоменко покажет «Молли Суини» по пьесе Брайана Фрила. А любителей нестандартных театральных спектаклей ждет иммерсивная постановка «Палачей» в пабе Abbey Players на Новом Арбате.

Неделя ирландской культуры пройдет с 17 по 27 марта в пяти российских городах

В первые выходные Недели Ирландии, 19 марта, в клубе Известия Hall пойдет девятичасовой музыкально-танцевальный фестиваль «День и ночь святого Патрика», в рамках которого будут представлены различные танцевальные шоу, ирландский видео-арт, средневековая ярмарка и выступления музыкантов: фолктрио Music In The Glen, Джона Деларги, групп Streams Of Whiskey, Тинтал, Spiritual Seasons, Foggy Dew, Random Reel, а также мастеров традиционной скрипки Джона Дэли и Айдана Коннели. 20 марта в концертном зале «Мир» пройдет фестиваль-парад традиционного ирландского танца, перед началом которого все желающие смогут научиться основным движениям на соответствующем мастер-классе. А 26 и 27 марта на лучших стендап площадках Москвы выступит ирландская стендап-комикесса Джоан МакНалли, которая впервые посетит Россию.

Кроме того, организаторы придумали ряд мероприятий в пабах Москвы. Предусмотрена и онлайн-программа на сайте фестиваля.
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