Неделя ирландской культуры пройдет с 17 по 27 марта в пяти российских городах

Неделя ирландской культуры откроется празднованием Дня святого Патрика в киноцентре «Октябрь» и будет проходить проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге с 17 по 27 марта. Центральным событием станет юбилейный XV Ирландский кинофестиваль, сообщают организаторы., – делится планами директор фестиваля Анна Грязнова.Фильмом открытия станет синефильская черная комедия» с отсылками к фильмам Кустурицы , братьев Коэнов и Феллини . В программе и полнометражные новинки ирландского кино, и лучшее короткометражки за все 15 лет существования смотра.Кроме кино гостей Недели Ирландии ждет и большая театральная программа. Так, в Театре Образцова покажут спектакль «» Джонатана Свифта в постановке Екатерины Образцовой и проведут лекции театрального критика Ники Пархомовской по ирландской драматургии. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна представит спектакли «» и «» по МакДонаху, Мастерская Петра Фоменко покажет «» по пьесе Брайана Фрила. А любителей нестандартных театральных спектаклей ждет иммерсивная постановка «» в пабе Abbey Players на Новом Арбате.В первые выходные Недели Ирландии, 19 марта, в клубе Известия Hall пойдет девятичасовой музыкально-танцевальный фестиваль «День и ночь святого Патрика», в рамках которого будут представлены различные танцевальные шоу, ирландский видео-арт, средневековая ярмарка и выступления музыкантов: фолктрио Music In The Glen, Джона Деларги, групп Streams Of Whiskey, Тинтал, Spiritual Seasons, Foggy Dew, Random Reel, а также мастеров традиционной скрипки Джона Дэли и Айдана Коннели. 20 марта в концертном зале «Мир» пройдет фестиваль-парад традиционного ирландского танца, перед началом которого все желающие смогут научиться основным движениям на соответствующем мастер-классе. А 26 и 27 марта на лучших стендап площадках Москвы выступит ирландская стендап-комикесса Джоан МакНалли, которая впервые посетит Россию.Кроме того, организаторы придумали ряд мероприятий в пабах Москвы. Предусмотрена и онлайн-программа на сайте фестиваля.