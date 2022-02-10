Энсел Элгорд и Кэн Ватанабэ познакомятся с миром японской мафии

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Мировая премьера второго фильма ученика Сокурова пройдет на Берлинском кинофестивале

«Брат во всем» Александра Золотухина выйдет в прокат 3 марта

В прокате с 17 февраля

Зак Эфрон отбивается от волков в эксклюзивном фрагменте фильма «Жажда золота»

10 февраля

Неделя ирландской культуры пройдет с 17 по 27 марта в пяти российских городах

В программе кинофестиваль, театральные постановки, стендап и много музыки