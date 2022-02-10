Энсел Элгорд и Кэн Ватанабэ познакомятся с миром японской мафии

Российская премьера сериала HBO «Полиция Токио» состоится 8 апреля в онлайн-кинотеатре more.tv одновременно со всем миром. Главные роли в проекте исполнили Кэн Ватанабэ и Энсел Элгорд. Продюсером и режиссером пилотной серии выступил четырехкратный номинант на премию «Оскар» Майкл Манн, снявший «Схватку» и «Соучастника», сообщает пресс-служба сервиса.
фото: Видеосервис more.tv
Сюжет криминальной драмы основан на мемуарах американского криминалиста Джейка Адельштейна, долгое время работавшего в японской газете. Действие происходит в 90-е годы в Токио. Американский журналист погружается в подпольный мир японской столицы, где на освещенных неоновым светом улицах правят якудза. Ему предстоит стать свидетелем борьбы полиции и мафии в городе, где провести границу между служителями закона и преступниками оказывается почти невозможно. Энсел Элгорт исполнил роль журналиста, а Кэн Ватанабэ воплотил образ его проводника в мире японской организованной преступности.
Автором сценария сериала выступил всемирно известный драматург, лауреат театральной премии «Тони» Джей Ти Роджерс. Участие в съемках приняли Рэйчел Келлер, Элла Румпф, Сюн Сугата и другие артисты.
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