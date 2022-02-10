Зак Эфрон отбивается от волков в эксклюзивном фрагменте фильма «Жажда золота»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок из триллера «Жажда золота
» режиссёра Энтони Хэйеса
(«Скагеррак
»). В нём главный герой сталкиваетя со стаей волков.
Два незнакомца путешествуют вместе через безлюдную пустыню, в которую превратился мир в недалеком будущем. Когда они случайно находят огромные залежи золота, один отправляется за техникой, чтобы добыть его из земли, а второй остаётся караулить сокровище. Длительное ожидание под палящим солнцем без еды и воды и с постоянной опасностью нападения диких животных и агрессивных путников оборачивается настоящим испытанием на прочность.
Главные роли в картине исполнили Зак Эфрон
, Акуол Нгот
, Тиик Биар
, Андреас Собик
, Энтони Хэйес и Сьюзи Портер
.
В российский прокат фильм «Жажда золота
» выйдет 17 февраля.
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