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Зак Эфрон отбивается от волков в эксклюзивном фрагменте фильма «Жажда золота»

10 февраля
2022 год

Новости кино >>
10 февраля 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из триллера «Жажда золота» режиссёра Энтони ХэйесаСкагеррак»). В нём главный герой сталкиваетя со стаей волков.


Два незнакомца путешествуют вместе через безлюдную пустыню, в которую превратился мир в недалеком будущем. Когда они случайно находят огромные залежи золота, один отправляется за техникой, чтобы добыть его из земли, а второй остаётся караулить сокровище. Длительное ожидание под палящим солнцем без еды и воды и с постоянной опасностью нападения диких животных и агрессивных путников оборачивается настоящим испытанием на прочность.

Зак Эфрон отбивается от волков в эксклюзивном фрагменте фильма «Жажда золота»

Главные роли в картине исполнили Зак Эфрон, Акуол Нгот, Тиик Биар, Андреас Собик, Энтони Хэйес и Сьюзи Портер.

В российский прокат фильм «Жажда золота» выйдет 17 февраля.
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Зак Эфрон отбивается от волков в эксклюзивном фрагменте фильма «Жажда золота» фотографии
Зак Эфрон отбивается от волков в эксклюзивном фрагменте фильма «Жажда золота» фотографии
Зак Эфрон отбивается от волков в эксклюзивном фрагменте фильма «Жажда золота» фотографии
Зак Эфрон отбивается от волков в эксклюзивном фрагменте фильма «Жажда золота» фотографии
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