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«Брат во всем» Александра Золотухина выйдет в прокат 3 марта

10 февраля
2022 год

Новости кино >>
10 февраля 2022

Второй полнометражный фильм Александра Золотухина «Брат во всем» получил дату релиза. Картина выйдет в прокат 3 марта, вскоре после премьеры в программе Encounters Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба кинокомпании-прокатчика «Пионер».

«Брат во всем» Александра Золотухина выйдет в прокат 3 марта
фото: Кинокомпания «Пионер»

Фильм расскажет историю взросления и болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые своей сильной привязанностью мешают друг другу добиться мечты – стать военными летчиками. Главные роли исполнили непрофессиональные актеры Сергей и Николай Журавлевы, которые действительно учатся в авиационном училище. Оператором стал Андрей Найденов, работавший над такими картинами, как «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Простой карандаш» Натальи Назаровой и «Эйфория» Ивана Вырыпаева.

Художественным консультантом проекта выступил Александр Сокуров. Золотухин – выпускник его Кабардино-Балкарской мастерской. Мировая премьера дебютной ленты режиссера «Мальчик русский» также прошла на Берлинале. Затем фильм был показан на «Кинотавре», где удостоился диплома от киноведов и кинокритиков.
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«Брат во всем» Александра Золотухина выйдет в прокат 3 марта
«Брат во всем» Александра Золотухина выйдет в прокат 3 марта
«Брат во всем» Александра Золотухина выйдет в прокат 3 марта
«Брат во всем» Александра Золотухина выйдет в прокат 3 марта
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