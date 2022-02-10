«Брат во всем» Александра Золотухина выйдет в прокат 3 марта

Второй полнометражный фильм Александра Золотухина «Брат во всем» получил дату релиза. Картина выйдет в прокат 3 марта, вскоре после премьеры в программе Encounters Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба кинокомпании-прокатчика «Пионер».
Художественным консультантом проекта выступил Александр Сокуров. Золотухин – выпускник его Кабардино-Балкарской мастерской. Мировая премьера дебютной ленты режиссера «Мальчик русский» также прошла на Берлинале. Затем фильм был показан на «Кинотавре», где удостоился диплома от киноведов и кинокритиков.
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