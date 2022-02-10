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Илья Стюарт спродюсирует новый фильм Малгожаты Шумовской

10 февраля
2022 год

Новости кино >>
10 февраля 2022
Российская кинокомпания Hype Film, занимавшаяся производством «Петровых в гриппе», «Уроков фарси» и готовящейся к прокату «Казни», спродюсирует новый фильм польской постановщицы Малгожаты Шумовской, известной по лентам «Снега больше не будет» и «Тело». Картина будет посвящена жене Достоевского Анне Сниткиной, пишет Variety.

Российская кинокомпания Hype Film спродюсирует новый фильм польской постановщицы Малгожаты Шумовской
фото: Кинокомпания Hype Film

В основу фильма ляжет книга Эндрю Кауфмана «Жена игрока. Правдивая история любви, риска и женщины, которая спасла Достоевского». Сценарием займется сама Шумовска.

«Будучи молодой и буйной, я была одержима миром Достоевского, его книгами и его влиянием на общество. Теперь для меня большая честь исследовать этот мир глазами женщинами вместе с Hype Film, которые за несколько коротких лет превратились в бесстрашных режиссерских продюсеров», – комментирует постановщица. «Малгожата Шумовска – один из самых интересных режиссеров в мире, и я очень рад работать с ней над этой увлекательной историей. Она кажется мне абсолютно универсальной, актуальной и неподвластной времени, особенно в руках такого сильного режиссера», – добавляет продюсер и основатель компании Hype Film Илья Стюарт.

Анна Сниткина – вторая жена Федора Достоевского. Вошла в историю русской литературы как первая женщина-издатель.
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