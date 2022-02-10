Александра Робака и Агату Муцениеце ждут новые совместные приключения

Оригинальный фильм рассказывал историю Гены, которого после 25 лет совместной жизни бросила жена, и он решил наверстать упущенное за эти годы, а именно поехать в Сочи на фестиваль КВН. И подтолкнула его к этому симпатичная аферистка Милана. В новой части герои поменяются местами – в центре сюжета окажутся мечтания Миланы. А займется ими Гена так, чтобы сама она этом не ни в коем случае не догадалась.
Съемки запланированы на весну. В прокат фильм планируется выпустить 8 декабря 2022 года. Премьера первой части состоялась 9 декабря 2021-го, кассовые сборы картины составили 9,3 млн рублей.
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