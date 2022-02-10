Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера фильма «Герой» Асгара Фархади пройдет в кинотеатре «Художественный» 21 февраля

10 февраля
2022 год

Новости кино >>
10 февраля 2022
Премьерный показ фильма «Герой» иранского режиссера Асгара Фархади, получившего Гран-при жюри Каннского фестиваля, состоится в кинотеатре «Художественный» 21 февраля. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщает пресс-служба кинокомпании-прокатчика «Про:взгляд».

Зрительская премьера фильма «Герой» Асгара Фархади пройдет в кинотеатре «Художественный» 21 февраля
фото: Кинокомпания «Про:взгляд»

По сюжету осужденный за долги Рахим получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная находит сумку с золотыми монетами. Но вместо того, чтобы рассчитаться с кредиторами, Рахим решает вернуть найденное законному владельцу. Так в глазах прессы мужчина становится настоящим героем, а в соцсетях сомневаются в искренности его поступка.

«Фильм с ироническим названием “Герой” — правильная, как по нотам разыгранная драма, поднимающая, как бы сказали в ХХ веке, сложные морально-этические проблемы нашего времени. Очередной успех фестивально-оскаровского фаворита Асгара Фархади — доказательство того, что жанр нравоучительной притчи с нами еще надолго», — рассказывает о фильме программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

Зрительская премьера фильма «Герой» Асгара Фархади пройдет в кинотеатре «Художественный» 21 февраля
фото: Кинокомпания «Про:взгляд»

Асгар Фархади — единственный иранский режиссер-обладатель премии «Оскар». Его фильмы дважды участвовали в конкурсе Берлинале, «Герой» принес ему уже четвертую номинацию на «Золотую пальмовую ветвь».

В прокат картина выйдет 3 марта.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера»
Смотр Strelka Film Festival откроется фильмом Пола Верховена «Искушение»
Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
«Золотую пальмовую ветвь» получил хоррор «Титан» француженки Джулии Дюкорно
«Петровы в гриппе», «Купе номер шесть» и «Французский вестник» вошли в основной конкурс Каннского фестиваля
Международный «Кинотавр» откроется фильмом Сэма Мендеса «1917»
Танцуя в пыли: кинематограф Асгара Фархади
Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву
«Лабиринты прошлого» ждут первых посетителей
«Айка», «Алита: Боевой ангел» и ещё 15 фильмов февраля
В Москве пройдёт фестиваль «Искусства кино» и «Москино»
«Семь самураев» признаны лучшим иностранным фильмом
Metacritic составил рейтинг режиссеров только удачных фильмов
«Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки
Андрей Звягинцев присоединился к жюри 71-го Каннского фестиваля
Объявлена программа 71-го Каннского кинофестиваля
«Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом выбрали фильмом-открытием 71-го Каннского фестиваля
Фильмы Михаила Идова, Натальи Меркуловой и Алексея Чупова получат поддержку Eurimages
Канны-2017: Моника Белуччи, Ума Турман и Виктория Боня
Все номинанты и победители премии «Оскар»-2017
персоны
Стас ТыркинАсгар Фархади
фильмы
Герой

фотографии >>
Зрительская премьера фильма «Герой» Асгара Фархади пройдет в кинотеатре «Художественный» 21 февраля
Зрительская премьера фильма «Герой» Асгара Фархади пройдет в кинотеатре «Художественный» 21 февраля
Зрительская премьера фильма «Герой» Асгара Фархади пройдет в кинотеатре «Художественный» 21 февраля
Зрительская премьера фильма «Герой» Асгара Фархади пройдет в кинотеатре «Художественный» 21 февраля
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Гой
9 февраля ушёл из жизни актёр Леонид Гой.
Марат Курбангалеев
9 февраля ушёл из жизни актёр Марат Курбангалеев.
Геннадий Тарасуль
8 февраля ушёл из жизни сценарист Геннадий Тарасуль.
Арнольд Сысуев
7 февраля ушёл из жизни актёр Арнольд Сысуев.

День рождения >>

Людмила Артемьева
Александр Бухаров
Ирина Вальц
Владимир Зельдин
Леонхард Мерзин
Юлия Полубинская
Эльза Радзиня
Алина Сергеева
Аида Юнусова
Зеуди Арайя
Роберт Вагнер
Лора Дерн
Пьер Монди
Хлоя Грейс Морец
Эмма Робертс
Том Шиллинг
все родившиеся 10 февраля >>

Афиша кино >>

Пламенное сердце
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, Франция, 2022
Битлз: Get Back — Концерт на крыше
музыкальный фильм
США, Новая Зеландия, Великобритания, 2022
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Смерть на Ниле
детектив, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2022
Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Книжный в Париже
драма, комедия, мелодрама
Италия, США, Франция, 2021
Анчартед: На картах не значится
боевик, приключения, экранизация
США, 2022
Венецианские тайны
драма, мистика, экранизация
Италия, 2020
Гоу, Феликс!
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, 2021
Короче, я женюсь!
романтическая комедия
Россия, 2022
Первый встречный
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2022
Яйцо Фаберже
комедия, криминальный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен