Премьера фильма «Герой» Асгара Фархади пройдет в кинотеатре «Художественный» 21 февраля

Премьерный показ фильма «Герой» иранского режиссера Асгара Фархади, получившего Гран-при жюри Каннского фестиваля, состоится в кинотеатре «Художественный» 21 февраля. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщает пресс-служба кинокомпании-прокатчика «Про:взгляд».
фото: Кинокомпания «Про:взгляд»
По сюжету осужденный за долги Рахим получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная находит сумку с золотыми монетами. Но вместо того, чтобы рассчитаться с кредиторами, Рахим решает вернуть найденное законному владельцу. Так в глазах прессы мужчина становится настоящим героем, а в соцсетях сомневаются в искренности его поступка.
«Фильм с ироническим названием “Герой” — правильная, как по нотам разыгранная драма, поднимающая, как бы сказали в ХХ веке, сложные морально-этические проблемы нашего времени. Очередной успех фестивально-оскаровского фаворита Асгара Фархади — доказательство того, что жанр нравоучительной притчи с нами еще надолго», — рассказывает о фильме программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.
фото: Кинокомпания «Про:взгляд»
Асгар Фархади — единственный иранский режиссер-обладатель премии «Оскар». Его фильмы дважды участвовали в конкурсе Берлинале, «Герой» принес ему уже четвертую номинацию на «Золотую пальмовую ветвь».
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