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Антон Дьяков, Гарри Бардин и Леонид Шмельков: российский фестиваль анимации объявил программу

10 февраля
2022 год

Новости кино >>
10 февраля 2022
Открытый российский фестиваль анимационного кино объявил участников конкурсной программы. Всего в различных секциях примут участие 111 проектов. Смотр пройдет с 16 по 22 марта в Суздале, сообщает его пресс-служба.

Антон Дьяков, Гарри Бардин и Леонид Шмельков: российский фестиваль анимации объявил программу

Так, в конкурсе полнометражных фильмов будут соревноваться пять проектов: «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», «Звезды седьмого неба», «Кощей. Начало», «Плюшевый Бум!» и «Три богатыря и Конь на троне». Программа авторского короткого метра состоит из 26 фильмов, среди которых «Горю!» Антона Дьякова, недавно получившего номинацию на «Оскар» с фильмом «БоксБалет», «Песочница» Гарри Бардина, «Синий лев» обладательницы Хрустального медведя Берлинале Зои Трофимовой, «Огурцы» от автора «Лолы живой картошки» Леонида Шмелькова и другие ленты российских и белорусских анимационных студий.

В конкурс дебютов вошло 11 лент: «Большой Tыль» Альсы Осиповой, «В море» Андрея Соколова, «Встреча»Александры Криволуцкой, «Куда уходят папы»Алины Хабаровой, «Мой комбез» Марии Железновой, «Не для меня» Ивана Бондаренко, «Правильная остановка» Марии Ракитиной , «Рождение формы» Екатерины Огородникова, «Русалка» Светланы Жуковой, «Фантасмагория в стиле модерн» Оксаны Броневицкой и «Чадо» Доминика Гаррисона. А программа мультсериалов насчитывает 13 проектов: «Сказки из лукошка», «Азбука опасностей», «Приключения Пети и Волка», «Чуч-Мяуч», «Тайная комната», «Диди», «Ладушки 2.0», «МультиКосмос», «Капризка», «Мал, да удал!», «Привет, сосед!», «Пушкин и...» и «Соня и Леня».

В конкурсе учебных работ покажут 33 фильма, созданных студентами Высшей школы экономики, Школы-студии «ШАР», ВГИКа, СПбГИКиТ и других российских образовательных учреждений. Также в рамках фестиваля пройдет конкурс прикладной анимации.
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