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Денис Никифоров ищет пропавшую дочь в трейлере драмы «Многоэтажка»

11 февраля
2022 год

Новости кино >>
11 февраля 2022
В сети появился трейлер городского триллера «Многоэтажка» — полнометражного дебюта режиссера «Вампиров средней полосы» Антона Маслова. Проект стал первым фильмом, снятым специально для видеосервиса START, сообщает его пресс-служба.



По сюжету пожарный Антон Калашников каждую субботу встречает 14-летнюю дочь Киру с танцев и проводит с ней вечер, но однажды этот алгоритм рушится. Кира добирается до дома отца сама, звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка не поднимается. Антону приходится просить помощи у соседей по бетонной коробке, преодолевая человеческое безразличие и прошлые обиды.

«Идея создания фильма появилась три года назад. В какой-то день моя жена зашла в подъезд, но в квартире оказалась только через 15 минут. Насколько страшно потерять человека в подъезде собственного дома, подумал я в тот момент. И самое главное, к кому обратиться? Впрочем, поиски пропавшей девочки — всего лишь движок истории. Наше кино в первую очередь о соседях. О реакции людей на чужую боль и проблемы. Мы каждый день закрываемся друг от друга, стараемся не видеть и не вмешиваться. Чем выше многоэтажки, чем больше нас рядом, тем дальше мы становимся друг от друга. Это опасный симптом», — рассказывает о фильме режиссер Антон Маслов.

Денис Никифоров ищет пропавшую дочь в трейлере драмы «Многоэтажка»
фото: Видеосервис START

Главные роли в картине исполнили Денис Никифоров, Дарья Щербакова, Татьяна Догилева и Наталья Земцова. Яркие характерные роли сыграли Дмитрий Лысенков, Михаил Жигалов, Артур Ваха, Николай Шрайбер, Анна Котова-Дерябина и Павел Ворожцов. Всего в съемках приняли участие более 60 актеров.

Премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре START 3 марта, также картину можно будет посмотреть в избранных кинотеатрах.
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Вампиры средней полосыМногоэтажка

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Денис Никифоров ищет пропавшую дочь в трейлере драмы «Многоэтажка»
Денис Никифоров ищет пропавшую дочь в трейлере драмы «Многоэтажка»
Денис Никифоров ищет пропавшую дочь в трейлере драмы «Многоэтажка»
Денис Никифоров ищет пропавшую дочь в трейлере драмы «Многоэтажка»
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