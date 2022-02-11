Денис Никифоров ищет пропавшую дочь в трейлере драмы «Многоэтажка»

По сюжету пожарный Антон Калашников каждую субботу встречает 14-летнюю дочь Киру с танцев и проводит с ней вечер, но однажды этот алгоритм рушится. Кира добирается до дома отца сама, звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка не поднимается. Антону приходится просить помощи у соседей по бетонной коробке, преодолевая человеческое безразличие и прошлые обиды.
«Идея создания фильма появилась три года назад. В какой-то день моя жена зашла в подъезд, но в квартире оказалась только через 15 минут. Насколько страшно потерять человека в подъезде собственного дома, подумал я в тот момент. И самое главное, к кому обратиться? Впрочем, поиски пропавшей девочки — всего лишь движок истории. Наше кино в первую очередь о соседях. О реакции людей на чужую боль и проблемы. Мы каждый день закрываемся друг от друга, стараемся не видеть и не вмешиваться. Чем выше многоэтажки, чем больше нас рядом, тем дальше мы становимся друг от друга. Это опасный симптом», — рассказывает о фильме режиссер Антон Маслов.
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