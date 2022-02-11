Адам Драйвер и Пенелопа Крус расскажут историю Энцо Феррари

По первоначальному замыслу роль знаменитого итальянца должен был исполнить Хью Джекман. Именно его и заменил в проекте Адам Драйвер, недавно появившийся на экранах в образе Маурицио Гуччи. Крус сыграет жену гонщика Лауру. А в роли любовницы Лины Ларди выступит Шейлин Вудли, известная по сериалу «Большая маленькая ложь». Действие фильма будет происходить летом 1957 года, когда семья Феррари переживала кризис: банкротство компании и смерть сына. Чтобы компенсировать свои потери, Энцо делает ставку на легендарную гонку «Милле Милья».
В основу сценария легла книга Брока Йетса «Энцо Феррари: Человек, машины, гонки». Съемки начнутся в мае этого года в Италии.
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