Первым международным проектом Okko станет японский хоррор с Беном Маккензи

В Нью-Йорке стартовали съемки японского хоррора «Утопленник» с Беном Маккензи – первого международного проекта онлайн-кинотеатра Okko. Сопродюсером проекта выступит Тимур Бекмамбетов и его компания «Базелевс», сообщает пресс-служба сервиса.
Режиссером-постановщиком и автором сценария фильма стала токийский хоррор-режиссер Пабло Абсенто, чья дебютная короткометражка Shi приняла участие в 51 фестивале, получила 11 наград и была отмечена Гильермо дель Торо и Элаем Ротом. Фильм будет снят в формате скринлайф, передавая события посредством экранов устройств, которыми пользуются его герои.
Популяризация это жанра принесла студии «Базелевс» место в списке самых инновационных кинокомпаний мира по версии американского издания Fast Company. Предыдущие скринлайф-проекты студии хоррор «Убрать из друзей» и триллер «Поиск» при бюджете, не превышающем 1 млн долларов, собрали в международном прокате 65 и 75 млн долларов соответственно.
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