Футбол, бадминтон, Дораэмон: главные новости аниме за неделю

Трейлер еще одного аниме про футбол (и тюрьму)

Смотреть Трейлер еще одного аниме про футбол (и тюрьму)

История Сейлор Мун — сёдзё, которое знают все, кто рос в 90-е

Читать История Сейлор Мун — сёдзё, которое знают все, кто рос в 90-е

Как «Истребитель демонов» стал самым кассовым аниме

Читать Как «Истребитель демонов» стал самым кассовым аниме

О подростковой бездне в «Сонни Бое»

Читать О подростковой бездне в «Сонни Бое»

Эра голых кулаков: обзор сериала «Баки Ханма», где тоже знают толк в физической силе

Читать Эра голых кулаков: обзор сериала «Баки Ханма», где тоже знают толк в физической силе