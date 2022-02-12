Футбол, бадминтон, Дораэмон: главные новости аниме за неделю

Что случилось со студией Sunrise
? Кто сможет составить конкуренцию «Магической битве 0
» в японском прокате? Что нового происходит во вселенной робота-кота Дораэмона
? Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название
. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы
каждого эпизода «Атаки титанов
», которая вышла на финишную прямую.
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Мир содрогнулся, узнав план Эрена Йегера: рекап 21 серии «Атаки титанов. Финал»
В прошлом дайджесте мы уже подробно рассказывали
о воскрешении аниме-сериала «Ублюдок!! Темный бог разрушения
» на студии Liden Films
(«Токийские мстители
»). На этой неделе подоспела тяжелая артиллерия в виде трейлера.
Дата выхода аниме, вдохновленного метал-коллективами 80-х, все еще неизвестна.
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Трейлер вампирского аниме от Liden Films
Футбольная драма «Аой Асито
» студии Production I.G
наконец определилась с днем релиза: сериал выйдет в эфир 9 апреля. Ранее мы уже писали про этот тайтл в отдельной новости
.
Еще одна история о национальной английской забаве, «Удар! Гол в будущее»
от EMT Squared
, обзавелась тизером. О непростой судьбе франшизы рассказывали
в момент анонса, так что ограничимся новой информацией.
Постановкой руководит Нориюки Накамура
, который ничего не снимал с 2006 года, когда трудился в качестве одного из режиссеров сериала «Храни меня, леденец!
». Главные роли разобрали сэйю Тиаки Кобаяси
(Масато Эдамура из «Великого притворщика
»), Сюнъити Токи
(Фукума из «Этот вампир постоянно умирает
») и Юки Оно
(олень Луи из «Выдающихся зверей
»). Явить себя свету «Гол!» планирует в июне, но конкретный день пока остается загадкой.
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Трейлер еще одного аниме про футбол (и тюрьму)
По традиции радуемся благосостоянию аниме «Магическая битва 0. Фильм
». Полнометражное ответвление популярной франшизы продолжает совершать ратные подвиги в прокате: на этот раз оно обогнало «Евангелион 3.0+1.01
» — самый кассовый фильм 2021 года в Японии. Сборы «Магической битвы 0» перемахнули за 10,4 миллиарда иен ($90,6 миллиона). Детище Хидэаки Анно
остановилось на отметке 10,28 миллиардов иен («всего лишь» $89,5 миллиона).
Возможно, навязать «Магической битве» борьбу сможет «Король-олень
», недавно отправившийся на штурм японских кинотеатров. Многострадальное аниме Production I.G о волшебной эпидемии
, чей релиз планомерно переносился начиная с 21 сентября прошлого года, в дебютный уикенд расположилось на седьмой строчке местного бокс-офиса. Посмотрим, помогут ли рога в битве за финансовый урожай.
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Разбор полетов в последнем «Евангелионе»
Не успели мы осветить
итоги Anime Awards от Crunchyroll, как стали известны результаты Токийского фестиваля аниме. Лучший сериал — «Магическая битва
», «Евангелиону» и Анно ушли все ключевые призы в полнометражных категория (фильм, сценарий, режиссура), «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"
» увез награды за арт и звук (аниматор, визуал и саунд).
Итоги голосования фанатов оказались более неожиданными: на первом месте с почти двукратным отрывом — «Семерка айдолов 3
», следом — мюзикл «Девичья опера: Свет ревю. Фильм
», замыкает тройку китайское романтической фэнтези «Белая змея: Происхождение
». Иными словами, триумф сёнэна, то есть произведений для мальчиков-подростков, на всевозможных премиях оказался не таким уж тотальным. Его запросто оттеснили сёдзё и дзёсей, то есть истории для девушек и молодых женщин. Финальному сезону «Атаки титанов
» не нашлось местечка даже в топ-10, а в первую пятерку проникли лишь «На скейте в бесконечность
» и третий сезон «Осомацу-сан
».
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История Сейлор Мун — сёдзё, которое знают все, кто рос в 90-е
Известная студия с полувековой историей Sunrise
с 1 апреля станет частью корпорации Bandai Namco и получит соответствующую вывеску — Bandai Namco Filmworks Inc
.
Sunrise прославилась производством таких знаковых вещей, как «Мобильный воин Гандам
», «Гинтама
», «Код Гиас: Восставший Лелуш
», «Ковбой Бибоп
», «Инуяся
» и многими другими. Не потеряйте.
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О феномене «Ковбоя Бибопа»
Теперь — нечто совершенно иное: новости рынка видеоигр по мотивам аниме. Ведь плоха та серия, что не мечтает стать медиафраншизой (впрочем, все три наших героя не могут на это пожаловаться).
Файтинг по «Истребителю демонов
» Demon Slayer: The Hinokami Chronicles
вышел в октябре прошлого года решительно на всех платформах, кроме Nintendo Switch. Этот досадных промах исправят 9 июня: игрушка-таки посетит гибридную консоль. Сначала она выйдет в Японии, а уже через сутки станет доступна и на Западе.
Также для владельцев Nintendo Switch по всему миру станет доступна экшн-РПГ SD Gundam Battle Alliance
— игра по вселенной «Мобильного воина Гандама
» в забавной чиби-стилистике. Правда, когда именно — доподлинно неизвестно, но точно в этом году.
И завершает наш видеоигровой блок: My Hero Ultra Impact
— мобильная ролевая игра, распространяющаяся по модели free2play. Она уже поступила в магазины операционных систем Android и iOS. Фанатам «Моей геройской академии
» на заметку.
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Как «Истребитель демонов» стал самым кассовым аниме
Мировая премьера аниме-адаптации манги «Котаро живет один
» состоится на Netflix 10 марта. Производством занимается Liden Films
.
Это история непопулярного мангаки Карино Син, который обитает в многоквартирном доме, где запрещено проживание с детьми. Котаро — пятилетний мальчик, который по непонятным причинам смог сюда заселиться и утверждает, что живет один. Син и другие жители дома проникаются к мальчугану симпатией.
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Обзор «Токийских мстителей» — главного хита студии
У «Клуба Раймана
» внезапно появился соперник по бадминтону: спокон «Игра с нулевым счетом
» готовится к релизу 2 апреля.
Аниме расскажет о юноше по имени Рё Мидзусима, который, благодаря упорству, силе воли и поддержке сестры, достигает немалых высот в игре с воланчиком. Производством занимаются студии Nippon Animation
(«Охотник x Охотник
», «Бездомная девочка Реми
») и OLM
(«Необычное такси
», «У Коми проблемы с общением
»).
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Рецензию на «Необычное такси»
Фантастическое аниме «Нулевой Эдем
», поставленное по одноименной манге Хиро Масимы
(«Хвост Феи
»), получит второй сезон. История о юноше Шики, воспитанным роботами на планете Гранбелл, где нет людей. Познакомившись с видеоблогеркой Ребеккой, когда прилетела на Гранбелл, чтобы снять видео, он отправляется в космическое путешествие.
На этом анонсе хорошие новости заканчиваются: датой премьеры и промо-материалами студия J.C Staff
(«Бакуман
», «Кулинарные поединки!
») баловать не торопится (как и в случае с продолжением
«Хвоста феи», о котором ничего не слышно уже полгода).
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О подростковой бездне в «Сонни Бое»
Студия Doga Kobo
(«Сон в замке демона
», «Мой сэмпай раздражает!
») хвастается трейлером свежего творения — аниме-адаптации манги «Моя девушка совсем не милая
».
Сериал поведает о романе вечно получающего на орехи неудачника Идзуми и Сикимори — девушки небесной красоты и великой физической мощи, которая оберегает возлюбленного от наиболее агрессивных проявлений окружающего мира. Премьера намечена на 9 апреля.
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Эра голых кулаков: обзор сериала «Баки Ханма», где тоже знают толк в физической силе
Второй сезон «Восхождения героя щита
», который должен был выйти еще прошлой осенью, доберется до релиза в апреле 2022 года. Студия Kinema Citrus
с гордостью объявила, что опенинг для аниме записал хип-хоп-коллектив MADKID
, а эндинг – айдол и певица Тиаи Фудзикав
а.
Герой «Восхождения...» — студент и отаку Наофуми Иватани, которого призвали для спасения фантастического мира вместе с еще тремя другими. Юноше достался волшебный щит, однако не хватило навыка и смелости, чтобы помогать окружающим. Поэтому вскоре он решает отомстить миру, который (тоже) от него отвернулся.
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«Рейтинг короля» — аниме про принца, которого не воспринимают всерьез, но он не отчаивается
Полнометражный «Дораэмон: Маленькая космическая война
» из далекого 1985 года внезапно получил ремейк. Новая версия аниме окажется в японских кинотеатрах уже 4 марта.
В этот раз Дораэмону и его друзьям предстоит отразить инопланетное вторжение, которое может произойти из-за правителя небольшой далекой планеты Папи. Он сбежал на Землю от врагов, которые выследили его даже в далекой-далекой галактике.
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