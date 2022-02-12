Александр Роднянский и Сергей Бодров-старший снимут сериал о Чингисхане

Компания Александра Роднянского AR Content и режиссер Сергей Бодров-старший снимут исторический сериал «Хан». Партнером проекта уже на стадии разработки стала американская студия Fox Entertainment, купившая телевизионные права на показ картины в США, пишет Variety.
фото: Non-stop Production Company
В основу сериала ляжет бестселлер американского антрополога Джека Уэзерфорда об основателе Монгольской империи «Чингисхан и создание современного мира». Шоураннером выступит Крис Коллинз, работавший над сериалами «Прослушка», «Сыны анархии» и третьей частью франшизы «Джон Уик».
«История Чингисхана наполнена универсальными проблемами, с которыми мы все сталкиваемся и сегодня: вопросы отношений с властью, амбиций и трудного выбора, который они подразумевают. Поэтому я уверен, что сериал понравится зрителям не только в США, но и во всем мире, и я счастлив, что воплотить эту идею в жизнь нам предстоит с такой высококлассной командой», — комментирует сделку Александр Роднянский.
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