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Александр Роднянский и Сергей Бодров-старший снимут сериал о Чингисхане

12 февраля
2022 год

Новости кино >>
12 февраля 2022
Компания Александра Роднянского AR Content и режиссер Сергей Бодров-старший снимут исторический сериал «Хан». Партнером проекта уже на стадии разработки стала американская студия Fox Entertainment, купившая телевизионные права на показ картины в США, пишет Variety.

Александр Роднянский и Сергей Бодров-старший снимут сериал о Чингисхане
фото: Non-stop Production Company

В основу сериала ляжет бестселлер американского антрополога Джека Уэзерфорда об основателе Монгольской империи «Чингисхан и создание современного мира». Шоураннером выступит Крис Коллинз, работавший над сериалами «Прослушка», «Сыны анархии» и третьей частью франшизы «Джон Уик».

«История Чингисхана наполнена универсальными проблемами, с которыми мы все сталкиваемся и сегодня: вопросы отношений с властью, амбиций и трудного выбора, который они подразумевают. Поэтому я уверен, что сериал понравится зрителям не только в США, но и во всем мире, и я счастлив, что воплотить эту идею в жизнь нам предстоит с такой высококлассной командой», — комментирует сделку Александр Роднянский.
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