Александр Роднянский и Сергей Бодров-старший снимут сериал о Чингисхане

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Рассел Кроу сыграет в спин-оффе «Человека-паука» о Крэйвене-охотнике

12 февраля

Футбол, бадминтон, Дораэмон: главные новости аниме за неделю

А также новые видеоигры, возвращение героев и, разумеется, «Магическая битва 0. Фильм»