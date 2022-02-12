«День святого Валентина» с Аллой Югановой и Алексеем Зубковым откроет показы новых «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»

Фильм, снятый режиссером Александром Моховым, расскажет историю Лены, которая поверила в себя и настоящую любовь, даже несмотря на измену мужа. И благодаря этому в День Святого Валентина ее жизнь кардинально меняется.
фото: Телеканал «Dомашний»
На следующий день, 15 февраля, зрителям представят детектив «Слабое звено» с Юлией Кокрятской и Романом Полянским в главных ролях. В центре его сюжета окажется Людмила, чей муж внезапно покончит с собой, а в предсмертной записке назовет ее странным именем Гаруда и обвинит в своем уходе. Девушке придется самостоятельно выяснять обстоятельства его гибели.
В четверг 17 февраля состоится премьера романтической мелодрамы «Беззащитное сердце» с Анастасией Ждановой, Владом Никитюком и Екатериной Файн. Фильм расскажет историю сложного любовного треугольника Любы, Кати и Славы, который искренне любит бойкую Любу, но из-за интриг собственной матери едва не женится на тихой Кате. В итоге все встает на свои места, но Катя остается одна с ребенком, а ситуация вновь меняется, когда Слава попадает в больницу.
фото: Телеканал «Dомашний»
Завершит линейку премьер «Голос ангела» с Настей Задорожной и Алексеем Зубковым. Его премьера состоится 18 февраля. Героиней картины станет врач Валентина, живущая в небольшом поселке. На ее долю выпало немало трагедий: ранняя смерть родителей, разрыв с женихом, потеря ребенка и, наконец, ссора с младшей сестрой Оксаной - единственным родным человеком, который у нее остался. Едва окончив школу, Оксана заявила сестре, что выходит замуж, и уехала в неизвестном направлении.
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