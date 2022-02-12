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Кейт Бланшетт станет настоятельницей монастыря

12 февраля
2022 год

Новости кино >>
12 февраля 2022
Кейт Бланшетт сыграет главную роль в драме австралийского режиссера Уорвика Торнтона, получившего в 2009 году «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля за фильм «Самсон и Далила». Рабочее название проекта — «Новый мальчик», пишет Hollywood Reporter.

Кейт Бланшетт
фото: Vogue

Действие картины развернется в 1940-е годы в Австралии. В отдаленном монастыре, настоятельницей которого является героиня Бланшетт, появляется 9-летний сирота-абориген, и его присутствие нарушает тонкое равновесие этого мира. Фильм расскажет историю духовной борьбы и выживания в сложных жизненных обстоятельствах. Также в нем снимутся Дебора Мейлман и Уэйн Блэр.

Съемки начнутся в октябре этого года в Австралии.
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