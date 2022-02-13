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Комедия «Самый лучший босс» получила испанскую премию «Гойя»

13 февраля
2022 год

Новости кино >>
13 февраля 2022
Испанская академия кинематографических искусств и наук объявила имена лауреатов национальной премии «Гойя». Награда за лучший фильм досталась комедии «Самый лучший босс» Фернандо Леона де Араноа. Также фильм отметили за режиссуру, сценарий, саундтрек и монтаж, а исполнивший в нем главную роль Хавьер Бардем был признан лучшим актером.

Комедия «Самый лучший босс» получила испанскую премию «Гойя»
фото: ©Miguel Córdoba

Артист сыграл владельца старого семейного предприятия, который ждет визита специальной комиссии. Она должна решить, получит ли он награду за успехи в бизнесе. Для этого, разумеется, все на фирме должно быть идеально, но, как назло, проблемы возникают одна за другой. Ранее картина была включена в шорт-лист американской премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», но выбыла из гонки при оглашении итогового списка номинантов.

Читать рецензию «Самый лучший босс»: дед Бардем и заводчане

Звания лучшей актрисы была удостоена Бланка Портильо за роль в драме Исиар Больяин «Майсабель». Звание лучшего европейского фильма досталось картине Томаса Винтерберга «Еще по одной».

Национальная кинопремия «Гойя» названа так в честь испанского художника Франсиско Гойи и вручается с 1987 года. Церемония вручения 36-й премии проходило 12 февраля во Дворце искусств королевы Софии в Валенсии.
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Комедия «Самый лучший босс» получила испанскую премию «Гойя»
Комедия «Самый лучший босс» получила испанскую премию «Гойя»
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