Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Зендая поработает с Лукой Гуаданьино

13 февраля
2022 год

Новости кино >>
13 февраля 2022
Зендая сыграет главную роль в теннисной драме «Челленджеры» итальянского режиссера Луки Гуаданьино. Компанию по съемочной площадке ей с большой долей вероятности составят обладатель «Золотого глобуса» за роль в сериале «Корона» Джош О’Коннор и Майкл Фейст, недавно появившийся в «Вестсайдской истории». В настоящее время с актерами ведутся переговоры, пишет Variety.

Зендея
фото: Variety


Зендая воплотит образ теннисистки Таши, ставшей тренером и превратившей своего мужа Арта в чемпиона «Большого шлема». Чтобы прервать серию поражений, она заставляет его выступить на «Челленджере» — турнире низшего профессионального уровня. Там Арту предстоит встретиться с Патриком – некогда его лучшим другом и бывшим парнем Таши.

За производство ленты отвечает студия MGM и продюсер франшиз «Человек-паук» и «Веном» Эми Паскаль. Съемки планируется начать весной на Восточном побережье США.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Лука ГуаданьиноЗендаяДжош О'КоннорЭми Паскаль
фильмы
ВеномВестсайдская историяКоронаЧеловек-паук: Возвращение домой

анонс

Скорбим

Зинаида Кириенко
12 февраля ушла из жизни актриса Зинаида Кириенко.
Ломер Ахвледиани
11 февраля ушёл из жизни кинооператор Ломер Ахвледиани.
Евгения Брик
10 февраля ушла из жизни актриса Евгения Брик.
Анатолий Соколовский
10 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Соколовский.

День рождения >>

Владимир Антоник
Сергей Габриэлян
Людмила Давыдова (II)
Максим Леонидов
Виктор Логинов
Михаил Мамаев
Лидия Смирнова
Олеся Фаттахова
Алёша Черствов
Нил Макдонаф
Ким Новак
Ян Пешек
Оливер Рид
Джордж Сигал
Мина Сувари
Ричард Тайсон
все родившиеся 13 февраля >>

Афиша кино >>

Ночь на Земле
драма, комедия
Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, 1991
Иллюзия контроля
драма, триллер
Великобритания, Германия, Украина, 2021
Внебрачные связи
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Жажда золота
триллер
Австралия, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Гонка со временем
триллер
Канада, США, 2021
Камон Камон
драма
США, 2021
Материнское воскресенье
драма, экранизация
Великобритания, 2021
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2022
Однажды в пустыне
боевик, военный фильм, драма
Россия, 2022
Пиноккио. Правдивая история
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, сказка, экранизация
Россия, 2021
Синдром
мистика, фильм ужасов
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен