Зендая поработает с Лукой Гуаданьино

Зендая сыграет главную роль в теннисной драме «Челленджеры» итальянского режиссера Луки Гуаданьино. Компанию по съемочной площадке ей с большой долей вероятности составят обладатель «Золотого глобуса» за роль в сериале «Корона» Джош О’Коннор и Майкл Фейст, недавно появившийся в «Вестсайдской истории». В настоящее время с актерами ведутся переговоры, пишет Variety.
фото: Variety
Зендая воплотит образ теннисистки Таши, ставшей тренером и превратившей своего мужа Арта в чемпиона «Большого шлема». Чтобы прервать серию поражений, она заставляет его выступить на «Челленджере» — турнире низшего профессионального уровня. Там Арту предстоит встретиться с Патриком – некогда его лучшим другом и бывшим парнем Таши.
За производство ленты отвечает студия MGM и продюсер франшиз «Человек-паук» и «Веном» Эми Паскаль. Съемки планируется начать весной на Восточном побережье США.
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