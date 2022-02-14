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Звезде фильмов «Грязный Гарри» и «Восставший из ада» Эндрю Робинсону исполнилось 80 лет

14 февраля
2022 год

Новости кино >>
14 февраля 2022

Сегодня, 14 февраля, исполнилось 80 лет американскому актеру и режиссеру Эндрю Робинсону, получившему известность благодаря картинам «Грязный Гарри» и «Восставший из ада».

Эндрю Джордт Робинсон родился 14 февраля 1942 года в Нью-Йорке. Учился в Университете Нью-Гэмпшир, затем получил степень бакалавра по английскому языку. Год провел в Лондонской академии музыки и драматического искусства по стипендии Фулбрайта. Начинал творческую деятельность как театральный актер. В начале 90-х помог основать театральную площадку The Matrix Theater Company в Лос-Анджелесе, где впоследствии ставил спектакли.

Звезде фильмов «Грязный Гарри» и «Восставший из ада» Эндрю Робинсону исполнилось 80 лет
фото: кадр из фильма «Восставший из ада»

В качестве киноактера дебютировал на телевидении в 1969-м, сыграв в одном из эпизодов сериала «Полиция Нью-Йорка». Спустя два года Дон Сигел пригласил Робинсона в знаменитый детектив «Грязный Гарри» на роль серийного убийцы Скорпиона, антагониста титульного героя в исполнении Клинта Иствуда. Затем последовали запоминающиеся образы в фильмах «Чарли Вэррик», «Бассейн утопленников», «Колчак: ночной охотник», «Маска» и «Кобра», где он уже стоял по правильную сторону закона. В 1987-м Клайв Баркер позвал мастера на главную роль Ларри Коттона в культовый хоррор «Восставший из ада», а в 1993-м он впервые предстал в образе Гарака в сериале «Звёздный Путь: Глубокий Космос 9». К этому персонажу актер вернулся в видеоиграх Star Trek: Deep Space Nine — The Fallen и Star Trek Online.

Всего на счету Эндрю Робинсона 110 ролей в кино и на телевидении. Его можно также увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Сумеречная зона», «Огонь на поражение», «Детективное агентство "Лунный свет"», «Она написала убийство», «Детская игра 3», «Уокер, техасский рейнджер», «Кукловоды» и «Секретные материалы». Озвучил персонажей игры Earth and Beyond и анимационного сериала «DOTA: Кровь дракона». Снял несколько эпизодов сериалов «Справедливая Эми», «Звёздный путь: Вояджер» и «Звёздный путь: Глубокий космос 9», в создании которого также приняла участие его дочь Рэйчел Робинсон. Женат на актрисе Ирэн Робинсон.
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Звезде фильмов «Грязный Гарри» и «Восставший из ада» Эндрю Робинсону исполнилось 80 лет фотографии
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