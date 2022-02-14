Не стало создателя «Охотников за привидениями» Айвена Райтмена

Не стало режиссера, сценариста и продюсера «Охотников за привидениями
» Айвена Райтмена
. Ему было 75 лет. Постановщик скончался 12 февраля во сне у себя дома в Калифорнии, уточняет Associated Press
.
«Наш семья скорбит из-за неожиданной потери мужа, отца и дедушки, который научил нас искать магию в жизни. Нас утешает, что его работа как режиссера приносила смех и радость бесчисленному количеству людей во всём мире. Тогда как мы скорбим тихо, мы надеемся, что те, кто знал его по его фильмам, будут всегда его помнить», ―
цитирует издание его детей Джейсона и Кэтрин
.
Айвен Райтмен родился 27 октября 1946 года в чехословацком Комарно. В четырехлетнем возрасте вместе с семьей уехал в Канаду. В кино дебютировал в 1968-м короткометражкой «Ориентация», над которой он работал в качестве режиссера, сценариста, оператора и монтажера. Спустя три года вышел его полнометражный дебют «Рыжая леди».
Помимо прославившей его дилогии «Охотники за привидениями», за свою жизнь знаменитый комедиограф успел создать 25 картин, среди которых «Девушки-каннибалы», «Фрикадельки», «Орлы юриспруденции
», «Близнецы
», «Детсадовский полицейский
», «Дэйв
», «Джуниор
», «День отца
», «Эволюция
», «Больше, чем секс
» и «День драфта
». В 2021-м в прокат вышла картина «Охотники за привидениями: Наследники
», которую поставил его сын Джейсон Райтмен
, а сам Айвен выступил продюсером.
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