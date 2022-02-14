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Не стало создателя «Охотников за привидениями» Айвена Райтмена

14 февраля
2022 год

Новости кино >>
14 февраля 2022

Не стало режиссера, сценариста и продюсера «Охотников за привидениями» Айвена Райтмена. Ему было 75 лет. Постановщик скончался 12 февраля во сне у себя дома в Калифорнии, уточняет Associated Press.

«Наш семья скорбит из-за неожиданной потери мужа, отца и дедушки, который научил нас искать магию в жизни. Нас утешает, что его работа как режиссера приносила смех и радость бесчисленному количеству людей во всём мире. Тогда как мы скорбим тихо, мы надеемся, что те, кто знал его по его фильмам, будут всегда его помнить», ― цитирует издание его детей Джейсона и Кэтрин.


Айвен Райтмен родился 27 октября 1946 года в чехословацком Комарно. В четырехлетнем возрасте вместе с семьей уехал в Канаду. В кино дебютировал в 1968-м короткометражкой «Ориентация», над которой он работал в качестве режиссера, сценариста, оператора и монтажера. Спустя три года вышел его полнометражный дебют «Рыжая леди».

Помимо прославившей его дилогии «Охотники за привидениями», за свою жизнь знаменитый комедиограф успел создать 25 картин, среди которых «Девушки-каннибалы», «Фрикадельки», «Орлы юриспруденции», «Близнецы», «Детсадовский полицейский», «Дэйв», «Джуниор», «День отца», «Эволюция», «Больше, чем секс» и «День драфта». В 2021-м в прокат вышла картина «Охотники за привидениями: Наследники», которую поставил его сын Джейсон Райтмен, а сам Айвен выступил продюсером.
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