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Рэй Стивенсон составит компанию Росарио Доусон в «Асоке»

14 февраля
2022 год

Новости кино >>
14 февраля 2022

Рэй Стивенсон присоединился к команде сериале Disney+ «Асока», уверяет Deadline.

Рэй Стивенсон составит компанию Росарио Доусон в «Асоке»
фото: binged.com

События спин-оффа «Мандалорца» с Росарио Доусон в титульной роли развернутся через пять лет после финала «Возвращения джедая». Зрителей ожидает рассказ о приключениях тогруты-падавана Асоки Тано, ранее задействованной в анимационных «Войнах клонов» и «Повстанцах». Дебютировав во втором сезоне сериала про Дина Джерина и очаровательного младенца, героиня позднее получила шанс на полноценное шоу о себе, где к тому же впервые в игровом кино встретится со своим учителем, рыцарем-джедаем Энакином Скайуокером, превратившимся в Дарта Вейдера, чей образ спустя 16 лет после третьего эпизода «Звёздных войн» вновь воплотит Хейден Кристенсен.

Роль Стивенсона пока держится в секрете. Компанию вышеназванным актерам составят Мэри Элизабет Уинстэд, Иванна Сахно и Наташа Лю Бордиццо. Исполнительными продюсерами числятся Джон Фавро и автор сценария Дэйв Филони. Старт съемок в Калифорнии запланирован на ближайшую весну.
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