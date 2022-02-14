Рэй Стивенсон составит компанию Росарио Доусон в «Асоке»

Рэй Стивенсон
присоединился к команде сериале Disney+ «Асока», уверяет Deadline
.
События спин-оффа «Мандалорца
» с Росарио Доусон
в титульной роли развернутся через пять лет после финала «Возвращения джедая
». Зрителей ожидает рассказ о приключениях тогруты-падавана Асоки Тано, ранее задействованной в анимационных «Войнах клонов» и «Повстанцах
». Дебютировав во втором сезоне сериала про Дина Джерина и очаровательного младенца, героиня позднее получила шанс на полноценное шоу о себе, где к тому же впервые в игровом кино встретится со своим учителем, рыцарем-джедаем Энакином Скайуокером, превратившимся в Дарта Вейдера, чей образ спустя 16 лет после третьего эпизода «Звёздных войн
» вновь воплотит Хейден Кристенсен
.
Роль Стивенсона пока держится в секрете. Компанию вышеназванным актерам составят Мэри Элизабет Уинстэд
, Иванна Сахно
и Наташа Лю Бордиццо
. Исполнительными продюсерами числятся Джон Фавро
и автор сценария Дэйв Филони. Старт съемок в Калифорнии запланирован на ближайшую весну.
обсуждение >>