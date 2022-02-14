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Миа Васиковска столкнется с культом в триллере Джессики Хаузнер «Клуб ноль»

14 февраля
2022 год

Новости кино >>
14 февраля 2022
Миа Васиковска получила главную роль в триллере Джессики Хауснер «Клуб ноль» (Club Zero), сообщает Variety.

Миа Васиковска столкнется с культом в триллере Джессики Хаузнер «Клуб ноль»
фото: youtube.com

Актриса воплотит образ учительницы, устроившейся на работу в элитную школу и завязавшей прочную связь с пятью учениками. Эти отношения в конечном итоге принимают опасный оборот. Режиссер описала свою новую работу о культе как «посвященную еде» и «относящуюся к расстройствам пищевого поведения».

Для Хауснер это второй англоязычный проект и шестой полнометражный фильм. Съемки ленты запланированы на июль текущего года, а пройдут они в Великобритании и Австрии.
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