Миа Васиковска столкнется с культом в триллере Джессики Хаузнер «Клуб ноль»

Миа Васиковска
получила главную роль в триллере Джессики Хауснер
«Клуб ноль» (Club Zero), сообщает Variety
.
Актриса воплотит образ учительницы, устроившейся на работу в элитную школу и завязавшей прочную связь с пятью учениками. Эти отношения в конечном итоге принимают опасный оборот. Режиссер описала свою новую работу о культе как «посвященную еде»
и «относящуюся к расстройствам пищевого поведения»
.
Для Хауснер это второй англоязычный проект и шестой полнометражный фильм. Съемки ленты запланированы на июль текущего года, а пройдут они в Великобритании и Австрии.
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