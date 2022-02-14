В конкурс фестиваля «Дух огня» включены «Межсезонье» Александра Ханта и «Другое имя» Веты Гераськиной

Объявлена программа сдвоенного 19-го и 20-го международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 22 по 28 февраля. Согласно пресс-службе смотра, посвященного в этом году теме «Классики и классики», в фестивальные дни пройдет насыщенная культурно-просветительская программа: лекции, презентации, спектакли, конкурсные и внеконкурсные показы. Состоится и ставшее уже традиционным эхо фестиваля в Москве, на этот раз в кинотеатрах «Иллюзион» и «Москино Юность».
В международном конкурсе 19-го фестиваля заявлены филиппинский «Буксир» Джона Лазама, «Ночь королей» Филиппа Лакота, китайская лента «Звезды нас ждут» Чжана Далея, индийские «Камешки» П.С. Винотраджа, «Орфей» Вадима Кострова, испанская «Красная луна» Лоис Патиньо, израильский «Скрытый источник» Рахель Халфи и «Продление жизни» Дмитрия Фальковича. В конкурсе юбилейного «Духа огня» примут участие израильская картина «Кафка для детей» Рои Розена, «Сказка для старых» Романа Михайлова и Фёдора Лаврова, аргентинский «54-й канал» Лукаса Ларрьеры, австрийская «Беатрикс» Милены Черновски и Лилит Кракснер, британские «Коммунисты!» Кристофера Смолла, «Жожо» француза Антони Колло, американский «Собор» Рикки Д'Амброуза и «Межсезонье» Александра Ханта. Международное жюри возглавит режиссер Борис Фрумин, а помогут ему в оценке конкурсных работ Нана Джорджадзе, ведущий режиссёр современного аргентинского кино Хосе Селестино Кампусано и классик испанского кино Гонсало Гарсия Пелайо.
Международная конкурсная программа фильмов для детей и юношества «Твое кино», чьим руководителем является Екатерина Бордачева, представляет восемь фильмов из Канады, Норвегии, Мексики, Польши, Германии, России, а также совместное производство Финляндии и Нидерландов, Германии и Чехии, которые будут впервые показаны российскому зрителю. В секцию попали норвежские ленты «Сестры» и «Сестры: летом мы обнаружили суперсилу», мексиканское «Сердце Мескита», финско-голландская «Сихья, мятежная фея», немецко-чешская «Принцесса — ведьма», немецкий фильм «В такт музыке», польская «Черная мельница», канадский «Шум» и «Кино и я» Татьяны Мирошник. В коллегию жюри детской программы вошли директор Международного фестиваля для детей и юношества Бустер в Копенгагене Мариелла Харпенлунде Йенсен, основатель независимой студии авторской и прикладной анимации Reanimation and Cardboarders в Амстердаме Михаель Веерман и директор МКФ «Шлингель» Михаель Харбауер.
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