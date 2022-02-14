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В конкурс фестиваля «Дух огня» включены «Межсезонье» Александра Ханта и «Другое имя» Веты Гераськиной

14 февраля
2022 год

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14 февраля 2022

Объявлена программа сдвоенного 19-го и 20-го международного фестиваля кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 22 по 28 февраля. Согласно пресс-службе смотра, посвященного в этом году теме «Классики и классики», в фестивальные дни пройдет насыщенная культурно-просветительская программа: лекции, презентации, спектакли, конкурсные и внеконкурсные показы. Состоится и ставшее уже традиционным эхо фестиваля в Москве, на этот раз в кинотеатрах «Иллюзион» и «Москино Юность».

В международном конкурсе 19-го фестиваля заявлены филиппинский «Буксир» Джона Лазама, «Ночь королей» Филиппа Лакота, китайская лента «Звезды нас ждут» Чжана Далея, индийские «Камешки» П.С. Винотраджа, «Орфей» Вадима Кострова, испанская «Красная луна» Лоис Патиньо, израильский «Скрытый источник» Рахель Халфи и «Продление жизни» Дмитрия Фальковича. В конкурсе юбилейного «Духа огня» примут участие израильская картина «Кафка для детей» Рои Розена, «Сказка для старых» Романа Михайлова и Фёдора Лаврова, аргентинский «54-й канал» Лукаса Ларрьеры, австрийская «Беатрикс» Милены Черновски и Лилит Кракснер, британские «Коммунисты!» Кристофера Смолла, «Жожо» француза Антони Колло, американский «Собор» Рикки Д'Амброуза и «Межсезонье» Александра Ханта. Международное жюри возглавит режиссер Борис Фрумин, а помогут ему в оценке конкурсных работ Нана Джорджадзе, ведущий режиссёр современного аргентинского кино Хосе Селестино Кампусано и классик испанского кино Гонсало Гарсия Пелайо.

В конкурс фестиваля «Дух огня» включены «Межсезонье» Александра Ханта и «Другое имя» Веты Гераськиной
фото: кадр из фильма «Чупакабра»

В жюри российского конкурса вошли режиссеры Алексей Федорченко, Алексей Учитель, Роман Каримов, Степан Бурнашев, продюсер и генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, актрисы Олеся Судзиловская, Юлия Хлынина, Анна Банщикова, оператор Максим Трапо, композиторы Анна Друбич и Алексей Сысоев. Куратор национального конкурса Анисья Казакова отобрала 16 дебютов. В первый блок вошли «Солнце будет завтра» Роберта Дэфа, «Сон» Марии Батовой, «Лето» Вадима Кострова, «Чупакабра» Григория Коломийцева, «Глаза Отара» Глеба Пирятинского, «Гобелен» Рината Бека, «Недо» Габриелы Селивановой и «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали» Армена Акопяна и Дмитрия Тархова. В программу 20-го фестиваля включены «Другое имя» Веты Гераськиной, «Край» Алексея Лапина, «Мятный пряник» Андрея Карасова, «Наводка» Вячеслава Федорова, «Шиннед О'Коннор» Рината Махмудова, «Я. Страх. Клаустрофобия» Антона Бильжо и команды режиссеров, «Я иду искать» Евгения Дудчака и «Гнев» Марии Ивановой Сурае.

Международная конкурсная программа фильмов для детей и юношества «Твое кино», чьим руководителем является Екатерина Бордачева, представляет восемь фильмов из Канады, Норвегии, Мексики, Польши, Германии, России, а также совместное производство Финляндии и Нидерландов, Германии и Чехии, которые будут впервые показаны российскому зрителю. В секцию попали норвежские ленты «Сестры» и «Сестры: летом мы обнаружили суперсилу», мексиканское «Сердце Мескита», финско-голландская «Сихья, мятежная фея», немецко-чешская «Принцесса — ведьма», немецкий фильм «В такт музыке», польская «Черная мельница», канадский «Шум» и «Кино и я» Татьяны Мирошник. В коллегию жюри детской программы вошли директор Международного фестиваля для детей и юношества Бустер в Копенгагене Мариелла Харпенлунде Йенсен, основатель независимой студии авторской и прикладной анимации Reanimation and Cardboarders в Амстердаме Михаель Веерман и директор МКФ «Шлингель» Михаель Харбауер.
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