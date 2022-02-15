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В следующей серии: анонсировали новые сезоны «Магической битвы» и «Истребителя демонов»

15 февраля
2022 год

Новости кино >>
15 февраля 2022
Студия Mappa официально анонсировала второй сезон «Магической битвы» после того, как «фильм-приквел» стал самым кассовым аниме 2021 года. Их коллеги из студии ufotable воспользовались финалом второго сезона «Истребителя демонов», чтобы подтвердить работу над третьим. Между этими событиями затесались и новые слухи о продолжении «Саги о Винланде», которую тоже могут доверить Mappa.

В следующей серии: анонсировали новые сезоны «Магической битвы» и «Истребителя демонов»

Третий сезон «Магической битвы» стоит ждать не раньше следующей зимы. Аниме-адаптация манги Гэгэ Акутами рассказывает о физически развитом юноше Юдзи Итадори, вступившем в школьный оккультный кружок. Его посетители верят во всевозможные городские легенды, не подозревая, что проклятия на самом деле существуют и зачастую принимают человеческий облик. По незнанию они распечатывают проклятый палец и выпускают на волю четырехрукого Сукуна, Короля проклятий — создание настолько жуткое, что его части тела разбросаны в разных уголках страны. Пытаясь остановить могущественного неприятеля, Юдзи проглатывает демонический палец, но не становится рабом Короля проклятий, а обнаруживает в себе способность поглощать его энергию. Этим думают воспользоваться маги, издревле воюющие с проклятиями: им нужно лишь дождаться, пока паренек слопает оставшиеся 19 пальцев, в которых запечатана вся непомерная сила Сукуна, а затем прикончить Юдзи, чтобы не допустить возвращения смутных времен, когда негативная энергия правила бал.

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«Магическая битва» быстро завоевала популярность, встав в авангарде современных сёнэн-сериалов, а полнометражное продолжение «Магическая битва 0. Фильм» разорвало японский бокс-офис в клочья, собрав более $90 миллионов долларов. Это первый результат среди японских премьер 2021 года (еще недавно этот титул принадлежал «Евангелиону 3.0+1.0») и девятый за всю историю (на ступеньку выше — последняя пока работа Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает»).



На фоне прокатных успехов «Магической битвы» и невероятного внимания к финалу «Атаки титанов», которую тоже делает MAPPA, возобновились разговоры о втором сезоне «Саги о Винланде», анонсированной студией Wit еще в прошлом году. Да, сказания об ищущем мести викинге Торфинне тоже могут отойти Mappa.

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Официального подтверждения пока не последовало, но по доминирующей версии к работе вернется ядро команды, ответственной за первый сезон (как минимум упоминаются режиссер Ябута Сухэй и дизайнер персонажей Такахико Абиру). Это уже второй громкий тайтл, который MAPPA может подобрать за Wit (первым стал финал «Атаки титанов»). Второй сезон «Саги о Винланде» потребует еще больше ресурсов, чем первый, так как в нем предположительно больше экшн-сцен. Впрочем, Wit не отчаивается и продолжает делать очаровательное рыцарское фэнтези — перевертыш «Рейтинг короля», также очень популярное у зрителей.

В следующей серии: анонсировали новые сезоны «Магической битвы» и «Истребителя демонов»

Mappa сейчас в ударе: в Интернете небезосновательно переживают, как бы аниматоры студии не перетрудились. Помимо «Атаки титанов» и «Магической битвы» они работают над сериалом «Танцуй, танцуй, танцор», который начнет выходить уже весной, экранизацией хитовой манги «Человек-бензопила», также запланированной на этот год, и не менее ожидаемого «Адского рая». Не говоря уже о полном метре по «Юри на льду» и предыстории «Безумного азарта», а также потенциального продолжения головокружительного городского фэнтези «Дорохэдоро».

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Другая студия, сконцентрированная на борьбе людей и демонов, тоже подготовила анонс. Сверхуспешная аниме-франшиза «Истребитель демонов» от ufotable официально получит третий сезон.



Сомнений в этом не было, но всегда приятно получить подтверждение, что работа уже ведется (а не как с «Сагой о Винланде»). Тандзиро с сестрой и верными друзьями вернутся на тропу войны в арке «Деревня кузнецов». Релиз обещают в 2023 году, так что самые нетерпеливые могут прочесть одноименную мангу Коёхару Готогэ, а те, кто еще не знаком со вселенной «Клинка, рассекающего демонов», посмотреть оба сезона.

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Франшиза живописует приключения Тандзиро Камады — юного истребителя демонов. Совсем недавно плотоядные мистические твари уничтожили всю его семью, оставив в живых лишь сестру Нэдзуко, да и та стала чем-то средним между демоном и человеком. Поклявшись вернуть Нэдзуко былой облик, Тандзиро примыкает к группе борцов с нечистью, упорно тренируется и отправляется воевать не жалея живота (и лба) своего.

В следующей серии: анонсировали новые сезоны «Магической битвы» и «Истребителя демонов»

По аналогии с «Магической битвой», «Истребитель демонов» мгновенно собрал вокруг себе преданную армию фанатов. Полнометражное продолжение «Поезд “Бесконечный”» в 2020 году стало самым кассовым фильмом планеты, несмотря на ковидные ограничения и серьезную конкуренцию.
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В следующей серии: анонсировали новые сезоны «Магической битвы» и «Истребителя демонов» фотографии
В следующей серии: анонсировали новые сезоны «Магической битвы» и «Истребителя демонов» фотографии
В следующей серии: анонсировали новые сезоны «Магической битвы» и «Истребителя демонов» фотографии
В следующей серии: анонсировали новые сезоны «Магической битвы» и «Истребителя демонов» фотографии
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