В следующей серии: анонсировали новые сезоны «Магической битвы» и «Истребителя демонов»

Студия Mappa
официально анонсировала второй сезон «Магической битвы
» после того, как «фильм-приквел
» стал самым кассовым аниме 2021 года. Их коллеги из студии ufotable
воспользовались финалом второго сезона «Истребителя демонов
», чтобы подтвердить работу над третьим. Между этими событиями затесались и новые слухи о продолжении «Саги о Винланде
», которую тоже могут доверить Mappa.
Третий сезон «Магической битвы» стоит ждать не раньше следующей зимы. Аниме-адаптация манги Гэгэ Акутами
рассказывает о физически развитом юноше Юдзи Итадори, вступившем в школьный оккультный кружок. Его посетители верят во всевозможные городские легенды, не подозревая, что проклятия на самом деле существуют и зачастую принимают человеческий облик. По незнанию они распечатывают проклятый палец и выпускают на волю четырехрукого Сукуна, Короля проклятий — создание настолько жуткое, что его части тела разбросаны в разных уголках страны. Пытаясь остановить могущественного неприятеля, Юдзи проглатывает демонический палец, но не становится рабом Короля проклятий, а обнаруживает в себе способность поглощать его энергию. Этим думают воспользоваться маги, издревле воюющие с проклятиями: им нужно лишь дождаться, пока паренек слопает оставшиеся 19 пальцев, в которых запечатана вся непомерная сила Сукуна, а затем прикончить Юдзи, чтобы не допустить возвращения смутных времен, когда негативная энергия правила бал.
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«Магическая битва» и еще 19 лучших аниме века по версии японских зрителей
«Магическая битва» быстро завоевала популярность, встав в авангарде современных сёнэн-сериалов, а полнометражное продолжение «Магическая битва 0. Фильм
» разорвало японский бокс-офис в клочья, собрав более $90 миллионов долларов. Это первый результат среди японских премьер 2021 года (еще недавно этот титул принадлежал «Евангелиону 3.0+1.0
») и девятый за всю историю (на ступеньку выше — последняя пока работа Хаяо Миядзаки
«Ветер крепчает
»).
На фоне прокатных успехов «Магической битвы» и невероятного внимания к финалу «Атаки титанов
», которую тоже делает MAPPA
, возобновились разговоры о втором сезоне «Саги о Винланде
», анонсированной студией Wit
еще в прошлом году. Да, сказания об ищущем мести викинге Торфинне тоже могут отойти Mappa.
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Рекапы каждой новой серии «Атаки титанов»
Официального подтверждения пока не последовало, но по доминирующей версии к работе вернется ядро команды, ответственной за первый сезон (как минимум упоминаются режиссер Ябута Сухэй
и дизайнер персонажей Такахико Абиру
). Это уже второй громкий тайтл, который MAPPA может подобрать за Wit (первым стал финал «Атаки титанов»). Второй сезон «Саги о Винланде» потребует еще больше ресурсов, чем первый, так как в нем предположительно больше экшн-сцен. Впрочем, Wit не отчаивается и продолжает делать очаровательное рыцарское фэнтези — перевертыш «Рейтинг короля
», также очень популярное у зрителей.
Mappa сейчас в ударе: в Интернете небезосновательно переживают, как бы аниматоры студии не перетрудились. Помимо «Атаки титанов» и «Магической битвы» они работают над сериалом «Танцуй, танцуй, танцор
», который начнет выходить уже весной, экранизацией хитовой манги «Человек-бензопила
», также запланированной на этот год, и не менее ожидаемого «Адского рая
». Не говоря уже о полном метре по «Юри на льду
» и предыстории «Безумного азарта
», а также потенциального продолжения головокружительного городского фэнтези «Дорохэдоро
».
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Тайная комната: «Магическая битва», «Дорохэдоро» и другие аниме для фанатов «Гарри Поттера»
Другая студия, сконцентрированная на борьбе людей и демонов, тоже подготовила анонс. Сверхуспешная аниме-франшиза «Истребитель демонов
» от ufotable
официально получит третий сезон.
Сомнений в этом не было, но всегда приятно получить подтверждение, что работа уже ведется (а не как с «Сагой о Винланде»). Тандзиро с сестрой и верными друзьями вернутся на тропу войны в арке «Деревня кузнецов». Релиз обещают в 2023 году, так что самые нетерпеливые могут прочесть одноименную мангу Коёхару Готогэ
, а те, кто еще не знаком со вселенной «Клинка, рассекающего демонов
», посмотреть оба сезона.
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О феномене «Истребителя демонов»
Франшиза живописует приключения Тандзиро Камады — юного истребителя демонов. Совсем недавно плотоядные мистические твари уничтожили всю его семью, оставив в живых лишь сестру Нэдзуко, да и та стала чем-то средним между демоном и человеком. Поклявшись вернуть Нэдзуко былой облик, Тандзиро примыкает к группе борцов с нечистью, упорно тренируется и отправляется воевать не жалея живота (и лба) своего.
По аналогии с «Магической битвой», «Истребитель демонов» мгновенно собрал вокруг себе преданную армию фанатов. Полнометражное продолжение «Поезд “Бесконечный”
» в 2020 году стало самым кассовым фильмом планеты, несмотря на ковидные ограничения и серьезную конкуренцию.
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