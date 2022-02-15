Наталье Гусевой исполнилось 50 лет

Сегодня, 15 февраля, празднует свое 50-летие юная звезда советского кино и биохимик Наталья Гусева, снискавшая невероятную популярность после исполнения роли Алисы Селезнёвой в детском пятисерийном телефильме Павла Арсенова «Гостья из будущего».
фото: в образе Алисы Селезнёвой
Наталья Евгеньевна родилась 15 февраля 1972 года в Звенигороде в семье оператора в электронной промышленности Евгения Александровича Гусева и врача-терапевта Галины Макаровны Гусевой.
В кино Наташу привел счастливый случай. В 1983-м в среднюю школу № 692, где будущая звезда тогда училась в пятом классе, пришел ассистент с Киностудии имени М. Горького, искавший детей с хорошей дикцией. Гусева оказалась среди прошедших отбор, и ее пригласили на пробы. Первой ролью в кино стала школьница в детском короткометражном фильме «Опасные пустяки», который был снят для того, чтобы познакомить детей с правилами дорожного движения. Вместе с ней дебютировала также будущая актриса и модель Инна Гомес. Во время озвучки Наташу заметил ассистент Павла Арсенова, искавший девочку на роль Алисы Селезнёвой в «Гостье из будущего».
Роль в адаптации повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» сделала Гусеву чрезвычайно популярной. Поклонники писали ей даже из-за границы, что уж говорить о советских школьниках. Премьера «Гостьи из будущего» прошла с 25 по 29 марта 1985 года по Первой программе Центрального телевидения СССР во время весенних каникул. В 80-е актриса снялась еще в трех фильмах: «Гонка века», «Лиловый шар» и «Воля Вселенной». В конце нулевых ненадолго вернулась в кино, озвучив одну из ролей в мультфильме «День рождения Алисы» и сыграв телеведущую во втором сезоне сериала «Литейный».
Наталья Гусева с детства увлекалась биологией и никогда не мечтала об актерской карьере. Закончив школу в 1989-м, поступила в Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова на отделение биотехнологии, который закончила в 1994-м. Сейчас Наталья руководит компанией, занимающейся разработкой и производством иммуноферментных тест-систем для диагностики некоторых инфекционных заболеваний. Ее дочь Алеся Мурашкевич, известная молодому поколению как стример Алеся Мур, окончила колледж по специальности «режиссер». В 2018-м она сделала репортаж для передачи «Привет, Андрей!» в метро, где спрашивала людей о «Гостье из будущего», а позднее выступила одной из ведущих на YouTube-канале 2x2 медиа.
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