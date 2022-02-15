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В конце зимы выйдет драма Елены Цыплаковой «Когда закончится февраль» с Мариной Коняшкиной

15 февраля
2022 год

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15 февраля 2022

На «России» 21 февраля в 21:20 состоится премьера драмы Елены Цыплаковой «Когда закончится февраль» с Мариной Коняшкиной, Сергеем Перегудовым, Евгением Шириковым и Игорем Ивановым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

По словам режиссера Елены Цыплаковой, зрителей ожидает «история про жизнь обычных людей, про то, как они откликаются на чужую боль. Про то, что легче справиться со всеми проблемами, когда есть близкие и неравнодушные люди рядом. В картине показаны все грани человеческих взаимоотношений. Это психологическая драма, в которой речь идет не просто о каких-то внешних событиях, самое главное – реакция героев на то, что происходит вокруг. Тут все складывалось из очень тонких, но точных деталей: атмосфера, внутренняя жизнь персонажей, отношения между ними. Мне кажется, что у нас получилась очень интересная картина, в ней снимались прекрасные актеры, которые замечательно сыграли судьбы своих героев. Марина Коняшкина — очень тонкая, яркая актриса. Я очень люблю эту историю, надеюсь, и зритель полюбит её тоже».

В конце зимы выйдет драма Елены Цыплаковой «Когда закончится февраль» с Мариной Коняшкиной
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

По сюжету в жизни у Ольги Рябининой (Коняшкина) все прекрасно – любящий муж Кирилл (Перегудов), тринадцатилетний сын Петька, работа в рекламном агентстве, где ее все любят и ценят. Оля – лучший сотрудник, потому любой срочный заказ, конечно же, достается ей. Но в один злополучный вечер Ольге пришлось задержаться на работе, чтобы помочь коллеге. Домой она возвращалась уже затемно... Очень нескоро Ольга найдет в себе силы, чтобы вспомнить произошедшее во всех подробностях. Пройдя через многочисленные трудности и невзгоды, Ольга идет работать в кризисный центр, чтобы поддерживать других женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

«В нашем фильме все как в жизни: сначала моей героине Ольге кажется, что это конец, точка невозврата и как быть – не понятно. Но спустя время, отгоревав, она собирается с силами и продолжает жить. Конечно, она уже во многом не такая, как прежде, но это ее путь, и она проходит его через препятствия», — рассказала о своей героине Марина Коняшкина.
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В конце зимы выйдет драма Елены Цыплаковой «Когда закончится февраль» с Мариной Коняшкиной фотографии
В конце зимы выйдет драма Елены Цыплаковой «Когда закончится февраль» с Мариной Коняшкиной фотографии
В конце зимы выйдет драма Елены Цыплаковой «Когда закончится февраль» с Мариной Коняшкиной фотографии
В конце зимы выйдет драма Елены Цыплаковой «Когда закончится февраль» с Мариной Коняшкиной фотографии
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