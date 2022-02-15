Фёдор Бондарчук проведет второй «Год культуры» с Петром Фёдоровым

анонс

Премьера состоится на телеканале «Россия» 21 февраля

В конце зимы выйдет драма Елены Цыплаковой «Когда закончится февраль» с Мариной Коняшкиной

Наталье Гусевой исполнилось 50 лет

15 февраля

В следующей серии: анонсировали новые сезоны «Магической битвы» и «Истребителя демонов»

«Сага о Винланде», кажется, тоже ожила