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Фёдор Бондарчук проведет второй «Год культуры» с Петром Фёдоровым

15 февраля
2022 год

Новости кино >>
15 февраля 2022

В онлайн-кинотеатре Premier 22 февраля состоится премьера второго сезона сериала «Год культуры» с Фёдором Бондарчуком в образе опального чиновника Виктора Сычёва. Согласно пресс-службе компании «ГПМ РТВ», на ТНТ новые серии появятся позднее.

Фёдор Бондарчук проведет второй «Год культуры» с Петром Фёдоровым
фото: пресс-служба компании «ГПМ РТВ»

В продолжении Сычёва вновь ожидают командировка в Верхнеямск и встреча с Белозёровой. Главный герой попытается разобраться в их отношениях и заодно провести Международный филологический форум, одобренный лично президентом. Кроме того, у Сычёва появится новый соперник – личный помощник Софьи Белозёровой. Он идеален во всех отношениях: обаятелен, внимателен, бескорыстен, занимается йогой и любит природу. Белозёрова к нему во всем прислушивается, и это бесит Сычёва по двум причинам: у него не получается провести форум так, как ему надо, и он не рассчитывал увидеть рядом со своей бывшей нового кавалера. За 16 серий нового сезона идущему на повышение чиновнику нужно и девушку у нового соперника отбить, и перед президентом выслужиться.

«Конечно, каждого героя хочется сделать посложнее: как отрицательного, так и положительного. Там есть искренние проявления его чувств к героине Маши, да и вообще к миру какое-то сострадание, что не свойственно Сычёву вообще. Даже к своему любимому ассистенту Стасику он проявляет какие-то человеческие эмоции, назовем это так. Не хотелось бы его делать стопроцентным самодуром и однокрасочным дуроплясом. И я надеюсь, что зрители это увидят», — говорит Фёдор Бондарчук.

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Любовный треугольник во втором сезоне «Года культуры» разыграли вместе с Бондарчуком Мария Ахметзянова и Пётр Фёдоров. Компанию им составили Риналь Мухаметов, Ольга Медынич, Валерия Шкирандо, Александр Яценко, Игорь Угольников, Алексей Розин, Антон Филипенко, Александр Обласов и Александр Лыков.

Пётр Фёдоров «изучил первый сезон, посмотрел, что там за веер персонажей, и ощутил себя новым ингредиентом для этого салата. Мой герой – человек обаятельный. По сути, он – антагонист и противоположность персонажа Фёдора Бондарчука. Мой герой – это человек с тройным или даже четверным дном. Он человек мира, пропагандист всего прекрасного, йогистого и зожного, но в чужой среде ему придется непросто».

Фёдор Бондарчук проведет второй «Год культуры» с Петром Фёдоровым
фото: пресс-служба компании «ГПМ РТВ»

За постановку отвечает режиссер Милан Килибарда, работавший над «Интернами». Креативными продюсерами вновь выступили Илья Швецов, Дмитрий Пермяков и Заур Болотаев. Производством занимались компании Comedy Club Production и Art Pictures Vision.

По словам Дмитрия Пермякова, в новом сезоне создатели «хотели уделить больше времени всем персонажам, расширить мир и дать каждому герою самостоятельную историю, которая необязательно бы сводилась к персоне Сычёва. Поэтому "Год культуры" в продолжении стал более человечным, в нем одновременно появилось больше любви и дерзких интриг, поскольку сюжет усилился героями по всем фронтам: и на личных горизонтах появились новые действующие лица, и в чиновничьем аппарате произошли перестановки, которые сделали историю богаче, ироничнее и смешнее».
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Фёдор Бондарчук проведет второй «Год культуры» с Петром Фёдоровым фотографии
Фёдор Бондарчук проведет второй «Год культуры» с Петром Фёдоровым фотографии
Фёдор Бондарчук проведет второй «Год культуры» с Петром Фёдоровым фотографии
Фёдор Бондарчук проведет второй «Год культуры» с Петром Фёдоровым фотографии
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