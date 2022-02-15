«Бессмертных» Тиграна Кеосаяна покажут в День защитника Отечества

Это рассказ о четырех друзьях, прошедших войну в Афганистане и вернувшихся домой. Они едут в Москву, где пытаются адаптироваться к мирной жизни. Кто-то подался в бизнес, кто-то – в частные структуры, а кто-то стал писателем. После 20 лет разлуки однополчане встречаются вместе на кладбище после похорон одного из них, умершего от сердечного приступа. В начале 90-х герои картины сталкиваются с неприятием афганской кампании в обществе: их наградам никто не верит, люди считают, что ордена и медали куплены. Бывшим солдатам стыдно появляться на людях в форме, а о своем прошлом они предпочитают лишний раз не вспоминать. Через 20 лет их дружба и любовь к Родине проходят испытание временем.
«Мне предложил сценарий Илья Рубинштейн, царство ему небесное. Слава Богу, что предложил именно сейчас, в моем нынешнем возрасте. Лет 20 назад я бы, возможно, не обратил на него внимание. И зря. Этот фильм — возможность поклониться друзьям и товарищам из моего детства, а также совершенно незнакомым мне ребятам, которые честно выполнили свой воинский долг в Афганистане и были обречены на несправедливое забвение. Все это — наша общая история, мы не имеем права забывать. Афганская война, безусловно, является ее частью. Это не фильм-сказка, не вымысел. Это рассказ о времени, как я его помню и чувствую», — рассказал режиссер Тигран Кеосаян.
В марте 2021-го киностудия «Мосфильм» объявила, что Кеосаян снимет современную версию знаменитой картины Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Однако постановщик заверил, что «никогда не собирался» и не планирует «снимать ремейки».
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