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Продолжение «Заступников» Владимира Котта стартует 21 февраля

15 февраля
2022 год

Новости кино >>
15 февраля 2022
На платформе IVI и в онлайн-кинотеатре Первого Канала Кино1ТВ 21 февраля стартует восьмисерийное продолжение детективной драмы Владимира Котта «Заступники». Согласно пресс-службе продюсерской компании «Среда», ответственной за производство сериала, основой для него послужила книга известного адвоката Дины Каминской, рассказавшей о системе правосудия в Советском Союзе и нескольких ярких судебных процессах.

Продолжение «Заступников» Владимира Котта стартует 21 февраля
фото: пресс-служба продюсерской компании «Среда»

По словам режиссера Владимира Котта, «в продолжении сериала "Заступники" главная героиня, которую играет Марина Ворожищева, становятся правозащитником и начинает отстаивать в суде заведомо невиновных людей. Она понимает, что больше не может работать с заурядными делами воров и убийц. В новых сериях благодаря своему таланту и мастерству наша героиня будет вести расследования, связанные с карательной психиатрией, диссидентами, книгой памяти, травлей, нетрадиционными отношениями и делать все, чтобы помочь людям, на самом деле, попавшим в беду. Мы не старались создать эпоху праздничного Советского Союза с новогодними гирляндами и декорациями большого балета. Мы создали тихую эпоху кухонь, где люди собирались, говорили и общались. Мне кажется, имеет смысл присмотреться к проекту, ведь сериал рассказывает о вещах, о которых не принято говорить, поэтому тема правозащитников очень актуальна и сегодня».

В первых сериях Нина Метлицкая перешла из заштатной юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал №1 — самое сильное адвокатское бюро Советского Союза, и доказала, что оказалась там не случайно. В продолжении Нине предстоит столкнуться с непростыми делами, судебной системой Советского союза и личными дилеммами, которые отразятся и на ее адвокатской деятельности.

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«Нина Метлицкая самоотверженная в своей борьбе за справедливость. Она очень эмпатичная натура, готова жертвовать собой, ради спасения душ, такая Жанна д'Арк в адвокатском мире. Она проходит внутренние изменения от пионерки до мастера своего дела. И учится наводить порядок и в своем сердце. Я читала книгу Дины Каминской, она является прообразом Нины Метлицкой и слушала несколько ее эфиров. На площадке всегда находился консультант, у которого можно было уточнить тонкости и подробности судебного дела. Запоминание адвокатского текста — это особая тема для меня, давалось это непросто, нужно мыслить на этом языке, это должно быть в крови, это особый талант. Помимо адвокатской истории, мне очень хотелось сохранить особенности того времени: это другая речь, это другая осанка, другая походка, другое мышление. Многие другие фразы, найденные мною в фильмах и литературе того времени, вошли в фильм. И я благодарю за это и за многое другое, моему дорогому Володе Котту. Счастье с ним работать», — рассказала Марина Ворожищева.

Компанию исполнительнице главной роли составили Кирилл Гребенщиков, Никита Тарасов, Виктория Верберг, Анна Арланова, Евгений Морозов и Юрий Нифонтов.



«Мой герой получился честным, но в тоже время хитрым, с четкими установками и принципами, которые ради цели он готов иногда нарушать. Борис очень артистичный, я думаю, для профессии адвоката важно быть артистичным. Он предельно порядочный, но в чём-то не разборчивый. Несмотря на то, что фигура получилась достаточно неоднозначной, в то же время в ней присутствует цельность. Непросто было отразить ментальность, внутренний мир и логику поведения людей эпохи «оттепели» 60-годов с их мыслями, с их идеалами, с их стремлениями, с их отношениями друг с другом — это были совсем другие люди. Я большое удовольствие получил от этого проекта, что у меня лично бывает очень редко, ну и конечно Владимир Котт, настоящий кинорежиссер, который видит все сразу: монтаж, музыку, картинку, объясняет, почему нужно сделать так, а не иначе», — поделился Кирилл Гребенщиков.
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Продолжение «Заступников» Владимира Котта стартует 21 февраля фотографии
Продолжение «Заступников» Владимира Котта стартует 21 февраля фотографии
Продолжение «Заступников» Владимира Котта стартует 21 февраля фотографии
Продолжение «Заступников» Владимира Котта стартует 21 февраля фотографии
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