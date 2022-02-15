Продолжение «Заступников» Владимира Котта стартует 21 февраля

На платформе IVI и в онлайн-кинотеатре Первого Канала Кино1ТВ 21 февраля стартует восьмисерийное продолжение детективной драмы Владимира Котта «Заступники». Согласно пресс-службе продюсерской компании «Среда», ответственной за производство сериала, основой для него послужила книга известного адвоката Дины Каминской, рассказавшей о системе правосудия в Советском Союзе и нескольких ярких судебных процессах.
фото: пресс-служба продюсерской компании «Среда»
По словам режиссера Владимира Котта, «в продолжении сериала "Заступники" главная героиня, которую играет Марина Ворожищева, становятся правозащитником и начинает отстаивать в суде заведомо невиновных людей. Она понимает, что больше не может работать с заурядными делами воров и убийц. В новых сериях благодаря своему таланту и мастерству наша героиня будет вести расследования, связанные с карательной психиатрией, диссидентами, книгой памяти, травлей, нетрадиционными отношениями и делать все, чтобы помочь людям, на самом деле, попавшим в беду. Мы не старались создать эпоху праздничного Советского Союза с новогодними гирляндами и декорациями большого балета. Мы создали тихую эпоху кухонь, где люди собирались, говорили и общались. Мне кажется, имеет смысл присмотреться к проекту, ведь сериал рассказывает о вещах, о которых не принято говорить, поэтому тема правозащитников очень актуальна и сегодня».
В первых сериях Нина Метлицкая перешла из заштатной юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал №1 — самое сильное адвокатское бюро Советского Союза, и доказала, что оказалась там не случайно. В продолжении Нине предстоит столкнуться с непростыми делами, судебной системой Советского союза и личными дилеммами, которые отразятся и на ее адвокатской деятельности.
«Нина Метлицкая самоотверженная в своей борьбе за справедливость. Она очень эмпатичная натура, готова жертвовать собой, ради спасения душ, такая Жанна д'Арк в адвокатском мире. Она проходит внутренние изменения от пионерки до мастера своего дела. И учится наводить порядок и в своем сердце. Я читала книгу Дины Каминской, она является прообразом Нины Метлицкой и слушала несколько ее эфиров. На площадке всегда находился консультант, у которого можно было уточнить тонкости и подробности судебного дела. Запоминание адвокатского текста — это особая тема для меня, давалось это непросто, нужно мыслить на этом языке, это должно быть в крови, это особый талант. Помимо адвокатской истории, мне очень хотелось сохранить особенности того времени: это другая речь, это другая осанка, другая походка, другое мышление. Многие другие фразы, найденные мною в фильмах и литературе того времени, вошли в фильм. И я благодарю за это и за многое другое, моему дорогому Володе Котту. Счастье с ним работать», — рассказала Марина Ворожищева.
«Мой герой получился честным, но в тоже время хитрым, с четкими установками и принципами, которые ради цели он готов иногда нарушать. Борис очень артистичный, я думаю, для профессии адвоката важно быть артистичным. Он предельно порядочный, но в чём-то не разборчивый. Несмотря на то, что фигура получилась достаточно неоднозначной, в то же время в ней присутствует цельность. Непросто было отразить ментальность, внутренний мир и логику поведения людей эпохи «оттепели» 60-годов с их мыслями, с их идеалами, с их стремлениями, с их отношениями друг с другом — это были совсем другие люди. Я большое удовольствие получил от этого проекта, что у меня лично бывает очень редко, ну и конечно Владимир Котт, настоящий кинорежиссер, который видит все сразу: монтаж, музыку, картинку, объясняет, почему нужно сделать так, а не иначе», — поделился Кирилл Гребенщиков.
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