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Начался прием заявок на конкурс короткометражек «Быстрый старт 2»

15 февраля
2022 год

Новости кино >>
15 февраля 2022
Видеосервисом Start спустя два года после первого конкурса запущен «Быстрый старт 2». В настоящий момент ведется поиск талантливых сценаристов, продюсеров и режиссеров, уточняет пресс-служба платформы.

Жюри предстоит рассмотреть сценарии, черновые сборки и проекты короткометражек без ограничений по жанру. Конкурс вновь адресован не дебютантам, а профессионалам, создавшим хотя бы одну работу. Предпочтение будет отдано историям, ориентированным на широкую аудиторию. Сопродюсерами конкурса числятся агентство StarTalent и «Агентство Ольги Гуровой». Свои работы следует присылать на content@start.ru до 14 марта — в теме письма обязательна надпись «Быстрый старт».

Начался прием заявок на конкурс короткометражек «Быстрый старт 2»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В течение трех недель заявки рассмотрит экспертное жюри, в состав которого вошли продюсеры Ирина Сосновая, Евгений Айвазян, продюсер, основатель «Агентства Ольги Гуровой» Ольга Гурова и программный директор Start Михаил Клочков. Имена победителей объявят 4 апреля 2022 года. По итогам конкурса Start спродюсирует, отправит на фестивали и покажет своим подписчикам не менее семи короткометражных лент. На производство каждого из победивших в конкурсе проектов будет выделено до двух миллионов рублей.

«Главный результат первого конкурса "Быстрый Start" — появление новых, качественных, востребованных у зрителя фильмов в линейке оригинального контента. Так, по итогам второго полугодия 2021 года "Собирайся, поедем на праздник" и "Зарница" вошли в десятку самых популярных фильмов на Start. Каждый из фильмов посмотрело более 66 тысяч домохозяйств. Короткометражное кино – это современный и востребованный формат, который позволяет взглянуть на актуальные, важные и порой сложные темы. Короткометражки с полным правом конкурируют с полнометражными фильмами и заслуженно входят в топы просмотров на видеосервисе», — прокомментировала Ирина Сосновая.
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