Весной вручат первую Национальную премию интернет-контента

Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента
, чья торжественная церемония вручения пройдет 3 марта в Music Media Dome, составит 18 млн руб, сообщает пресс-служба Института развития интернета.
Отбор проектов на премию состоит из несколько этапов. На первом ИРИ направил запросы лидерам индустрии, далее поступившие проекты рассмотрел Экспертный совет, после чего сформировал «короткий список», оценив номинантов по десятибалльной шкале. Итоги конкурса через систему личных кабинетов будут подведены жюри.
В общей сложности на конкурс прислано 383 проекта, премьера которых состоялась в интернете с сентября 2020-го по декабрь 2021-го. Это видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы.
Финалистами станут 60 проектов. Победители получат призы в 21 номинации, которые разделены на три блока: «Лучшие проекты социальной направленности», «Спецноминации» и «Тематические номинации».
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