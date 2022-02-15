Весной вручат первую Национальную премию интернет-контента

анонс

Фильмы выйдут в прокат 23 февраля, 3 и 10 марта

Российские зрители впервые посмотрят на большом экране трилогию Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета»

Работы принимаются до 14 марта, имена победителей объявят 4 апреля

Начался прием заявок на конкурс короткометражек «Быстрый старт 2»

15 февраля

«Бессмертных» Тиграна Кеосаяна покажут в День защитника Отечества

Премьера картины о судьбах ветеранов Афганской войны состоится в онлайн-кинотеатрах Kion и Premier